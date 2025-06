Nejkrásnější tečka pro reality show: Vítězové se budou brát!

Existuje lepší závěr reality show o hledání lásky, než je svatba vítězného páru?

Je jasné, že všechno, co vidíme v jakékoliv reality show, je tak trochu divadélko pro veřejnost. Produkce sama postrkuje soutěžící k určitým vzorcům chování a všechno musí především končit jako co největší cirkus, který by nalákal co nejvíc lidí a vydělal co nejvíc peněz.

Na tom není nic divného a vlastně ani špatného: Je to byznys jako každý jiný a kde je poptávka, tam je zkrátka i nabídka.

Čas od času se ale v reality show vycizeluje něco opravdu skutečného. Zatím se zdá, že to je případ třeba první řady Bachelora, protože vítězná Sabina tvoří s perspektivním mládencem Solfronkem stále pevný pár i několik měsíců po skončení pořadu.

A ještě lépe to vypadá pro vítěze druhé řady Love Islandu: Denisa Valová a Kryštof Novák se zasnoubili, nic se nepokazilo a navíc to vypadá, že se svatba stihne v souladu s tradicemi. Tedy do roka a do dne.

„Plánujeme o sto šest. Upřímně, vzhledem k tomu, kolik jsme toho teď měli, tak to bylo horší. Ale konečně nějaký ten čas je a znovu se do toho vrháme. Máme hodně věcí zařízených, ale pořád hodně věcí zbývá. Musíme to doladit a pak uvidíme,“ zmínil Kryštof pro Super.cz.

„Tohle všechno máme, to je asi to nejdůležitější. Také mám šaty. Tím, že to bude malá svatba, fakt tam budeme mít jenom rodinu, tak to asi úplně nehrotíme. Bude to taková pohoda. Hlavně abychom si to dohromady užili,“ dodala Denisa.

Rádi by samozřejmě měli krásnou veselku, ale snaží se udržet kontakt s realitou: „Sice je krásné, když si chce někdo udělat ten výjimečný den fakt pěkný, ale v tomhle stojíme nohama na zemi a víme, že je život i potom. Uděláme si tu svatbu i tak hezkou pro nás i naše blízké a potom třeba pojedeme na další dovolenou,“ nastínil plány budoucí ženich.