7. 11. 2025 – 14:30 | Magazín | Jiří Rilke

Nejkrásnější na světě! Půvabná Češka vyhrála Miss Earth
zdroj: Profimedia.cz
Máme u nás pěkné slečny, nedá se nic dělat.

Možná nejsme nejlidnatější země na světě, ale rozhodně máme ty nejkrásnější ženy. Což není jen podivně vlastenecký výkřik, ale také zhodnocení výsledků světových soutěží krásy.

Loňskou Miss World si podmanila neskutečná Krystyna Pyszková a další monumentální triumf nyní přidala podmanivá a půvabná 21letá Češka Natálie Puškinová, které padl k nohám letošní ročník Miss Earth.

„Je to již druhá grandslamová korunka ve dvou letech. Miss World 2024 vyhrála Krystyna Pyszková a tento rok Miss Earth 2025 se stala naše Natálie Puškinová,“ neskrývá radost ředitelka Miss ČR Taťána Pánek Makarenko pro eXtra.cz.

„Přepisujeme historii a dokazujeme, že naše krásná země je silná a naše ženy nejkrásnější. Jsem nesmírně pyšná na Natálii, která tvrdě pracovala a opravdu si to zaslouží. Je výborný řečník a věřím, že její kralující rok bude jedinečný. Mám velkou radost, že jsme titul přivezli opět do České republiky,“ dodala.

Konkurenci přitom měla Natálie opravdu pořádnou: Soutěže se účastnilo 90 krásek z celého světa. V těsném závěsu za českou vítězkou zůstala první vicemiss z Islandu, druhá vicemiss z Vietnamu a třetí vicemiss z Thajska.

Natálie je druhou českou vítězkou Miss Earth v historii soutěže. Jako první získala světovou korunku před třinácti lety Tereza Fajksová.

puskinova 2 zdroj: Profimedia.cz

