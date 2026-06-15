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Nejkrásnější český zadeček oznámil radostnou novinku. Veronika Lálová se pochlubila fotografií, která fanoušky dojala

15. 6. 2026 – 15:48 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nejkrásnější český zadeček oznámil radostnou novinku. Veronika Lálová se pochlubila fotografií, která fanoušky dojala
zdroj: Profimedia
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Patří k nejvýraznějším tvářím českého tance, několikrát okouzlila diváky ve StarDance a jako první Češka se dostala do prestižní role múzy na slavném karnevalu v brazilském Riu de Janeiru. Nyní ale čeká Veroniku Lálovou životní role, která překoná všechny taneční úspěchy. Oblíbená tanečnice totiž oznámila, že čeká miminko.

Po dlouhém váhání se konečně odhodlala, že půjde s pravdou ven a prozradila, že pod srdcem jí roste nový život. 

Veronika a Kamil zdroj: Profimedia

Tajemství, které si nechávala pro sebe

Radostnou novinku si Veronika několik měsíců střežila. Až nyní se rozhodla podělit o své štěstí s fanoušky a na sociálních sítích zveřejnila dojemné fotografie s rostoucím bříškem i snímky z ultrazvuku. Na profesionálních fotografiích pózuje po boku svého partnera Kamila Fojtíka, kterého veřejnosti představila teprve před dvěma lety.

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Už delší dobu skrýváme jednu malou, spíše velkou novinku. Každý den si přejeme, aby všechno dobře dopadlo, protože se na tuto novou životní etapu už moc těšíme,“ napsala ke snímkům na Instagramu.

Snímek obrazovky 2026-06-15 153517 zdroj: Instagram

Lavina gratulací od známých tváří

Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat stovky gratulací. Mezi prvními reagovali například tanečník Marek Dědik nebo herečka Veronika Arichteva, se kterou se Lálová potkala během natáčení StarDance.

Fanoušci se shodují, že Veronika doslova září štěstím. Není divu. Po letech plných cestování, vystupování a náročných tanečních projektů ji čeká zcela nová životní kapitola.

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Od vítězství ve StarDance až na karneval v Riu

Veronika Lálová patří mezi nejúspěšnější české tanečnice své generace. V roce 2016 ovládla StarDance po boku herce Zdeněk Piškula a o dva roky později se s moderním pětibojařem David Svoboda protančila až na třetí místo.

Její velkou láskou je samba a Brazílie. Právě díky tomuto tanci se několikrát představila na legendárním karnevalu v Riu de Janeiru, kde se dokonce stala první Češkou v prestižní roli múzy jedné z tamních škol samby.

Veronika Lálová Veronika Lálová zdroj: Profimedia

Třpytivé kostýmy teď na chvíli ustoupí

Zdá se, že temperamentní tanečnice nyní na čas vymění pódia,těžké karnevalové kostýmy a nekonečné hodiny tréninků za úplně jiné povinnosti.

A pokud lze soudit podle fotografií, na novou životní roli se těší stejně jako kdysi na své první vystoupení v Riu. Tentokrát však nepůjde o medaile, potlesk ani televizní body. Čeká ji totiž to nejkrásnější dobrodružství ze všech.

Tagy:
těhotenství festival Brazílie Festival Rio de Janiero tanečnice
Zdroje:
Idnes, Super.cz, primaženy
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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