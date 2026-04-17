Nejjemnější domácí paštika, jakou jste kdy jedli: Tenhle trik z ní udělá krém jako máslo
17. 4. 2026 – 13:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zapomeňte na kupované paštiky. Ta pravá domácí je jemná, krémová a rozplývá se na jazyku. Stačí pár surovin, jeden trik a chuť, kterou si budete chtít dopřát znovu a znovu.
Domácí játrová paštika má jednu zvláštní schopnost. Jakmile ji jednou ochutnáte, všechno kupované vám začne připadat o krok pozadu. Nejde přitom o složitý recept ani o drahé suroviny. Tajemství se skrývá jinde – v poměru másla, smetany a správném zpracování jater. Právě tyto detaily rozhodují o tom, jestli bude paštika hutná, nebo dokonale hebká a krémová.
Tajemství dokonalé krémové paštiky
Nejlepší recepty se shodují v jednom: čím více tuku, tím jemnější výsledek.
- máslo paštiku spojí a zjemní
- smetana vytvoří hladkou, krémovou strukturu
- krátká tepelná úprava zabrání hořkosti
Klíčem je také důkladné mixování. Čím déle budete paštiku mixovat, tím jemnější konzistence dosáhnete.
Recept na nejkrémovější játrovou paštiku
Ingredience:
- 500 g kuřecích jater
- 150–200 g másla
- 150–200 ml smetany (30 %)
- 2 šalotky nebo 1 menší cibule
- 2 stroužky česneku
- sůl, pepř
- tymián nebo špetka muškátového oříšku
Volitelně můžete přidat i trochu koňaku nebo bílého vína pro výraznější chuť.
Postup:
- Játra očistěte a nakrájejte na menší kousky
- Na části másla orestujte cibuli a česnek
- Přidejte játra a restujte jen krátce (cca 5 minut)
- Přilijte smetanu a krátce prohřejte
- Nechte směs lehce vychladnout
- Rozmixujte dohladka
- Postupně vmíchejte zbytek změklého másla
Výsledkem by měla být hladká, jemná hmota bez hrudek.
Malý trik, který dělá velký rozdíl
Pokud chcete opravdu luxusní výsledek, propasírujte paštiku přes jemné sítko. Získáte tak dokonale hebkou konzistenci, která se blíží restauracím.
Jak paštiku skladovat
Domácí paštika vydrží v lednici přibližně 3 až 5 dní. Pokud ji zalijete rozpuštěným máslem, vydrží déle čerstvá a neosychá.
Nejlepší játrová paštika není ta z obchodu. Je to ta, kterou si připravíte doma – podle vlastní chuti a bez kompromisů. A možná právě taková, jakou si pamatujete z dětství.