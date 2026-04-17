Dnes je pátek 17. dubna 2026., Svátek má Rudolf
Počasí dnes 15°C Polojasno

Nejjemnější domácí paštika, jakou jste kdy jedli: Tenhle trik z ní udělá krém jako máslo

17. 4. 2026 – 13:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Zapomeňte na kupované paštiky. Ta pravá domácí je jemná, krémová a rozplývá se na jazyku. Stačí pár surovin, jeden trik a chuť, kterou si budete chtít dopřát znovu a znovu.

Domácí játrová paštika má jednu zvláštní schopnost. Jakmile ji jednou ochutnáte, všechno kupované vám začne připadat o krok pozadu. Nejde přitom o složitý recept ani o drahé suroviny. Tajemství se skrývá jinde – v poměru másla, smetany a správném zpracování jater. Právě tyto detaily rozhodují o tom, jestli bude paštika hutná, nebo dokonale hebká a krémová.

Magazín
Tajemství dokonalé krémové paštiky

Nejlepší recepty se shodují v jednom: čím více tuku, tím jemnější výsledek.

  • máslo paštiku spojí a zjemní
  • smetana vytvoří hladkou, krémovou strukturu

Klíčem je také důkladné mixování. Čím déle budete paštiku mixovat, tím jemnější konzistence dosáhnete.

Magazín
Recept na nejkrémovější játrovou paštiku

Ingredience:
  • 500 g kuřecích jater
  • 150–200 g másla
  • 150–200 ml smetany (30 %)
  • 2 šalotky nebo 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • sůl, pepř
  • tymián nebo špetka muškátového oříšku

Volitelně můžete přidat i trochu koňaku nebo bílého vína pro výraznější chuť.

Postup:
  • Játra očistěte a nakrájejte na menší kousky
  • Na části másla orestujte cibuli a česnek
  • Přidejte játra a restujte jen krátce (cca 5 minut)
  • Přilijte smetanu a krátce prohřejte
  • Nechte směs lehce vychladnout
  • Rozmixujte dohladka
  • Postupně vmíchejte zbytek změklého másla

Výsledkem by měla být hladká, jemná hmota bez hrudek.

Magazín
Malý trik, který dělá velký rozdíl

Pokud chcete opravdu luxusní výsledek, propasírujte paštiku přes jemné sítko. Získáte tak dokonale hebkou konzistenci, která se blíží restauracím.

Magazín
Jak paštiku skladovat

Domácí paštika vydrží v lednici přibližně 3 až 5 dní. Pokud ji zalijete rozpuštěným máslem, vydrží déle čerstvá a neosychá.

Nejlepší játrová paštika není ta z obchodu. Je to ta, kterou si připravíte doma – podle vlastní chuti a bez kompromisů. A možná právě taková, jakou si pamatujete z dětství.

Tagy:
máslo recept játra paštika konzistence
Zdroje:
TopRecepty.cz, kucharkaprodceru.cz, cooky.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

