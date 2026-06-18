Nejjednodušší trik na špinavou troubu. Připečená mastnota se uvolní během chvíle
18. 6. 2026 – 17:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Čištění trouby patří mezi domácí práce, které většina lidí odkládá tak dlouho, jak jen to jde. Připálený tuk, zaschlé zbytky jídla a tmavé skvrny na stěnách často vypadají jako nepřítel, kterého bez agresivní chemie a hodin drhnutí nelze porazit. Přitom existuje jednoduchý trik, který využívá jen několik běžných surovin z kuchyňské linky.
Místo drahých čističů a silných odmašťovačů si vystačíte s jedlou sodou, vodou a obyčejným octem. Právě jejich kombinace dokáže změkčit i starší usazeniny natolik, že je později snadno setřete hadříkem.
Pára udělá většinu práce za vás
Princip je překvapivě jednoduchý. Jedlá soda rozpuštěná ve vodě se při zahřívání začne odpařovat a vznikající pára postupně změkčí mastnotu i připálené nečistoty na stěnách trouby.
Budete potřebovat:
- 4 až 5 lžic jedlé sody,
- 1 litr vody,
- 9% kvasný nebo lihový ocet.
Směs vody a sody nalijte do žáruvzdorné nádoby nebo hlubšího plechu a vložte ji do trouby předehřáté na 250 °C. Nechte působit přibližně 30 až 40 minut.
Po vypnutí trouby vyčkejte, až vnitřek mírně vychladne. Poté povrch postříkejte octem pomocí rozprašovače. Ocet začne reagovat se zbytky jedlé sody a vytváří jemné pěnění, které pomůže uvolnit zbývající mastnotu. Po dalších dvaceti minutách už většinou stačí vzít vlhký hadřík a nečistoty jednoduše setřít.
Proč tento trik funguje
Jedlá soda patří mezi nejznámější přírodní čisticí prostředky. Dokáže neutralizovat pachy a pomáhá rozpouštět mastné usazeniny. Ocet zase působí proti vodnímu kameni a některým druhům nečistot. Když se navíc spojí s párou, dostane se účinek i do míst, kam se běžně špatně dostává houbička.
Velkou výhodou je také to, že není potřeba používat abrazivní drátěnky ani agresivní chemické přípravky, které mohou poškodit povrch trouby nebo zanechat silný zápach.
Kdy samotná soda a ocet nestačí
Je ale fér dodat, že internetové návody často slibují zázraky během několika minut. Ve skutečnosti záleží na tom, jak dlouho se nečistoty v troubě hromadily. Pokud se uvnitř nachází několik let staré vrstvy připáleného tuku, může být potřeba postup zopakovat nebo některá místa lehce dočistit houbičkou.
Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, když troubu čistíte průběžně. V takovém případě dokáže tato jednoduchá směs skutečně výrazně omezit potřebu namáhavého drhnutí.
Domácí trik, který šetří peněženku i nervy
Mnoho lidí nedá na jedlou sodu a ocet dopustit právě proto, že jde o levné suroviny, které má doma téměř každý. Za pár korun tak můžete vyčistit troubu bez silného zápachu chemie a bez dlouhého klečení před dvířky s kartáčem v ruce.
A pokud vás čeká pečení víkendového oběda nebo nedělní buchty, možná je právě teď ideální chvíle dopřát troubě rychlou očistu. Někdy totiž opravdu stačí jen tři obyčejné ingredience.