Nejdrsnější test přátelství odhalí jediná nepříjemná pravda: Ukáže, kdo vám lže do očí

8. 5. 2026 – 16:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik
Přátelství často poznáme ve chvílích smíchu, podpory nebo společných zážitků. Jenže podle srbského psychiatra, psychoterapeuta a filozofa Vladety Jerotiće se skutečný charakter vztahu neukazuje tehdy, když je vše snadné. Pravda přichází až ve chvíli, kdy někdo riskuje nepohodlí.

Psychoterapeut a profesor Vladety Jerotić, který se celý život věnoval lidské psychice, spiritualitě a mezilidským vztahům, patřil mezi nejvýraznější myslitele Balkánu. Jeho práce spojovala psychologii s hlubokým pochopením lidského ega, bolesti i vztahové upřímnosti. A právě v oblasti přátelství formuloval jednoduchý, ale mimořádně tvrdý princip: opravdový přítel je ten, kdo vám dokáže říct pravdu, i když vás může ranit.

Pravda bolí a lež uklidňuje

V době, kdy mnoho vztahů stojí hlavně na potvrzování, souhlasu a pohodlí, působí Jerotićův přístup téměř brutálně.

Podle něj není skutečný přítel ten, kdo vás neustále utěšuje nebo vám bezvýhradně přikyvuje. Pravé přátelství začíná tam, kde druhý člověk riskuje konflikt, aby vám nastavil zrcadlo.

Psychoterapeut Jerotić zdůrazňoval, že člověk by měl hledat lidi, kteří ho dokážou „spravedlivě kritizovat“ a upozornit na chyby, které sám nechce vidět. Právě reakce na tuto kritiku pak odhaluje nejen kvalitu přátelství, ale i vlastní charakter.

Jediná věta, která odhalí faleš

Pokud vás blízký člověk upozorní na vaše selhání, nespravedlnost nebo chybu, nesledujte jen jeho slova, ale především vlastní reakci a jeho další chování. Opravdový přítel mluví přímo, i když riskuje, že se na něj naštvete.

Na druhé straně je Falešný přítel, který se pravdě raději vyhýbá, protože nechce narušit vlastní komfort. Manipulátor pak vaše chyby využije proti vám. Právě v těchto okamžicích se nejlépe ukazuje, kdo stojí po vašem boku kvůli vám samotným, a kdo zůstává jen tehdy, dokud je vztah pohodlný. 

Ego jako největší nepřítel vztahů

Filozof Vladety Jerotić dlouhodobě upozorňoval, že největším ničitelem mezilidských vazeb bývá zraněné ego. Mnoho lidí netouží po pravdě. Touží po potvrzení vlastní představy o sobě. Ve chvíli, kdy někdo tuto iluzi naruší, vztah často končí.

Jenže právě schopnost přijmout nepříjemnou pravdu je podle Jerotiće známkou psychické i duchovní zralosti.

Tři varovné signály falešného přítele

Pokud po upřímném rozhovoru nastane dlouhé ticho, citové ochlazení, obrácení kritiky proti vám nebo dokonce šíření vašich slov mezi ostatními, může to být výrazné varování. 

Takové reakce často odhalují, že druhé straně nejde o skutečné porozumění, ale spíše o obranu vlastního ega

Skutečný přítel naopak zůstává. Možná s vámi nemusí hned souhlasit, možná potřebuje čas na zpracování nepříjemných slov, ale vztah neopouští jen proto, že pravda nebyla pohodlná. 

Nepřátelé někdy odhalí víc než přátelé

Psycholog a psychoterapeut Jerotić šel ještě dál. Tvrdil, že někdy se člověk více naučí od svých odpůrců než od těch, kteří ho neustále chválí. Ne proto, že by nepřátelé měli dobré úmysly, ale protože kritika často otevírá otázky, které bychom si sami nikdy nepoložili.

Je to tvrdý pohled na mezilidské vztahy, ale právě proto zůstává jeho odkaz tak silný i dnes.

Přátelství není komfort. Je to odvaha být upřímný

V éře sociálních sítí, instantního souhlasu a povrchních vazeb působí Jerotićova filozofie téměř revolučně. Skutečné přátelství podle něj není o tom, kdo vás nejvíce chválí. Ale o tom, kdo je ochoten riskovat vaši nelibost kvůli pravdě. A právě proto může jedna jediná nepříjemná věta odhalit víc než roky společných zážitků.

Tagy:
vztahy přátelství psycholog test pravda filozofie
Zdroje:
wikipedia, web.sas-srb.com, academia.edu
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

