Nejdražší byt světa najdete v Monaku, vyjde na částku, kterou by nepohrdl státní rozpočet
11. 5. 2026 – 10:53 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ukrajinský miliardář Rinat Akhmetov posunul hranice luxusu na úplně novou úroveň. V Monacu koupil rekordní penthouse za více než 12 miliard korun, čímž vytvořil nejdražší rezidenční transakci v historii. Luxusní apartmán má pět pater, soukromý bazén i výhled na Středozemní moře.
Zatímco většina lidí dnes řeší drahé hypotéky, ceny energií nebo nedostupné bydlení, ukrajinský miliardář Rinat Akhmetov posunul svět luxusu do úplně jiné dimenze. Nejbohatší muž Ukrajiny si totiž pořídil nový domov za částku, která vyráží dech i mezi miliardáři. Za obří penthouse v Monacu zaplatil 471 milionů eur, tedy v přepočtu více než 12 miliard korun.
Jde o nejdražší známý prodej rezidenční nemovitosti v historii. A rozdíl oproti předchozím rekordům je obrovský. Akhmetov doslova rozmetal dosavadní hranice trhu s ultraluxusními nemovitostmi.
Luxusní apartmán se nachází v ikonické budově Le Renzo v nové čtvrti Mareterra, která vznikla na půdě získané vysoušením moře. Celý projekt byl slavnostně otevřen knížetem Albertem II v roce 2024 a okamžitě se stal magnetem pro světovou smetánku, miliardáře, investory a majitele superjachet. Samotný penthouse připomíná spíše soukromý palác než byt. Rozkládá se na pěti podlažích a nabízí 21 místností na ploše přibližně 2 500 metrů čtverečních. A to ještě bez obrovských teras a balkonů s panoramatickým výhledem na Středozemní moře.
Nechybí soukromý bazén, jacuzzi, několik luxusních venkovních zón ani minimálně osm parkovacích míst. Interiéry jsou vybaveny špičkovými technologiemi chytré domácnosti a prémiovým designovým nábytkem. Cena jediného metru čtverečního přitom překračuje 2,5 milionu korun. Za jeden metr tohoto bytu by si člověk mohl koupit nové SUV značky Bentley.
Monako se mění v hřiště pro ultrabohaté
Monaco je už dlouhá léta synonymem luxusu, astronomických cen a života bez finančních limitů. Miniaturní stát mezi France a Italy je dlouhodobě nejdražším realitním trhem na světě. Kombinace omezeného prostoru, daňových výhod a obrovské poptávky od nejbohatších lidí planety žene ceny stále výš.
Čtvrť Larvotto, kde se Mareterra nachází, je dnes vůbec nejdražší oblastí v celém knížectví. Místní makléři uvádějí, že ceny nemovitostí zde překonaly symbolickou hranici 100 tisíc eur za metr čtvereční. V přepočtu jde o více než 2,5 milionu korun za jediný metr. A čísla jsou ještě absurdnější. Jeden z aktuálně nabízených apartmánů v projektu stojí kolem 1,9 miliardy korun. Pronájem větších bytů vychází až na 3,7 milionu korun měsíčně.
Projekt Mareterra vznikal více než deset let a zahrnuje luxusní vily, apartmány, soukromý přístav, promenády i rozsáhlé zahrady. Budova Le Renzo je navíc jedinou stavbou v celém projektu pojmenovanou po svém architektovi, slavném italském tvůrci Renza Piana, držiteli prestižní Pritzkerovy ceny.
Miliardový obchod navzdory válce
Podrobnosti o rekordním obchodu zveřejnila agentura Bloomberg na základě katastrálních záznamů, uniklých e-mailů a předběžných smluv získaných od organizace Distributed Denial of Secrets. Akhmetovova společnost System Capital Management investici potvrdila, odmítla ale zveřejnit podrobnosti o ceně i samotné nemovitosti. Podle firmy jde o součást dlouhodobého portfolia prémiových realitních investic.
Zajímavé je i načasování celé transakce. Akhmetov se na koupi dohodl už v roce 2021, tedy ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Válka následně tvrdě zasáhla jeho podnikání, zejména energetická a průmyslová aktiva. Přesto obchod dokončil a podle Bloomberg Billionaires Index zůstává jeho majetek vyšší než 180 miliard korun.
Akhmetov přitom rozhodně nezačíná od nuly. Už v minulosti koupil historickou vilu Villa Les Cèdres na Francouzské riviéře za více než 5 miliard korun. Vlastní také superjachtu Luminance v hodnotě kolem 12 miliard korun. Podle dostupných informací má rovněž luxusní penthouse v londýnském komplexu One Hyde Park naproti legendárnímu obchodnímu domu Harrods.
Nový rekordní obchod v Monaku překonal dosavadní nejdražší rezidenční transakce s obrovským náskokem. Dosud patřil mezi rekordmany londýnský dům developera Nicka Candyho prodaný za více než 7,5 miliardy korun nebo newyorský penthouse investora Kena Griffina za přibližně 5 miliard korun.
Celý příběh dokonale ukazuje, jak obrovská propast dnes existuje mezi běžným světem a životem ultrabohatých. Zatímco miliony lidí řeší ceny nájmů a hypoték, jiní utrácejí desítky miliard korun za apartmány s výhledem na moře. A zdá se, že ani ekonomická nejistota, války nebo obavy z recese tento svět luxusu zatím nijak nezastavují.