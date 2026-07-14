Nejdivočejší okamžiky z Varů. Tajné polibky, odvážné modely i večírky, na které se jen tak nezapomene
14. 7. 2026 – 11:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je minulostí. Vedle oceněných filmů a světových hvězd se ale letos mluvilo také o divokých večírcích, tajných polibcích, odvážných modelech i emotivních okamžicích, které se odehrály mimo filmová plátna.
Přinášíme výběr momentů, které letošní Karlovy Vary proměnily v jeden z nejdiskutovanějších ročníků posledních let.
Jiří Macháček opět rozjel večírky až do rána
Když se řekne karlovarský festival, mnozí si kromě filmů vybaví i legendární noční oslavy. Ani letos nechyběla tradiční narozeninová party Jiřího Macháčka, která se protáhla hluboko do noci. Herec bavil hosty tancem, hudbou i typickou bezprostřední náladou a podle přítomných patřila právě tato akce k vrcholům festivalového společenského života.
Tajná líbačka, kterou nikdo nečekal
Jedním z největších překvapení se staly fotografie herce Romana Zacha, kterého fotografové zachytili při něžném polibku během festivalového programu. Snímky okamžitě obletěly společenské rubriky a staly se jedním z nejdiskutovanějších momentů letošního ročníku. Přestože se festival nesl převážně ve znamení filmů, právě podobné okamžiky každoročně přitahují obrovskou pozornost veřejnosti.
Odvážné modely zastínily červený koberec
Karlovy Vary tradičně nejsou jen přehlídkou filmů, ale také módy. Letos na sebe výrazně upozornila Lenka Dragounová, která během festivalu několikrát vsadila na velmi odvážné modely a ani závěrečný večírek nebyl výjimkou. Ve třpytivých šatech se stala jednou z nejfotografovanějších žen večera. Pozornost budily i další celebrity, jejichž outfity se okamžitě začaly hodnotit na sociálních sítích i v módních rubrikách.
Hvězdné párty praskaly ve švech
Velkou pozornost tradičně přitáhly také večírky partnerů festivalu. Na akcích se objevili herci, zpěváci, sportovci i známé osobnosti českého showbyznysu. Někteří hosté odcházeli krátce po půlnoci, jiní vydrželi bavit společnost až do ranních hodin. Právě uvolněná atmosféra bývá jedním z důvodů, proč se z večírků každoročně staly nejsledovanější společenské události léta.
Nechyběly ani silné emoce
Festival ale nepřinesl jen zábavu. Závěrečný ceremoniál provázely i dojemné okamžiky, když zaznívaly vzpomínky na prezidenta festivalu Jiřího Bartošku. Emoce byly patrné nejen na pódiu, ale i mezi hosty v publiku, kteří dlouhým potleskem vzdali hold osobnosti, jež byla s karlovarským festivalem neodmyslitelně spjata.
Karlovy Vary znovu potvrdily své kouzlo
Šedesátý ročník ukázal, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary není jen o premiérách a filmových cenách. Stejně důležitou součástí jsou nečekané okamžiky, módní extravagance, zákulisní příběhy i večírky, o kterých se mluví ještě dlouho po skončení festivalu. A právě kombinace filmového umění, světových hvězd a neopakovatelné atmosféry dělá z Varů jednu z nejvýznamnějších společenských událostí roku.