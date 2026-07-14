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Nejdivočejší okamžiky z Varů. Tajné polibky, odvážné modely i večírky, na které se jen tak nezapomene

14. 7. 2026 – 11:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nejdivočejší okamžiky z Varů. Tajné polibky, odvážné modely i večírky, na které se jen tak nezapomene
zdroj: Profimedia
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Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je minulostí. Vedle oceněných filmů a světových hvězd se ale letos mluvilo také o divokých večírcích, tajných polibcích, odvážných modelech i emotivních okamžicích, které se odehrály mimo filmová plátna.

Přinášíme výběr momentů, které letošní Karlovy  Vary proměnily v jeden z nejdiskutovanějších ročníků posledních let.

profimedia-1115452068 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 60.ročník, tajná narozeninová oslava Jiřího Macháčka zdroj: Profimedia

Jiří Macháček opět rozjel večírky až do rána

Když se řekne karlovarský festival, mnozí si kromě filmů vybaví i legendární noční oslavy. Ani letos nechyběla tradiční narozeninová party Jiřího Macháčka, která se protáhla hluboko do noci. Herec bavil hosty tancem, hudbou i typickou bezprostřední náladou a podle přítomných patřila právě tato akce k vrcholům festivalového společenského života.

profimedia-1112113205 Roman Zach zdroj: Foto: Profiemdia

Tajná líbačka, kterou nikdo nečekal

Jedním z největších překvapení se staly fotografie herce Romana Zacha, kterého fotografové zachytili při něžném polibku během festivalového programu. Snímky okamžitě obletěly společenské rubriky a staly se jedním z nejdiskutovanějších momentů letošního ročníku. Přestože se festival nesl převážně ve znamení filmů, právě podobné okamžiky každoročně přitahují obrovskou pozornost veřejnosti.

profimedia-1114897796 Lenka Dragounová zdroj: Profimedia

Odvážné modely zastínily červený koberec

Karlovy Vary tradičně nejsou jen přehlídkou filmů, ale také módy. Letos na sebe výrazně upozornila Lenka Dragounová, která během festivalu několikrát vsadila na velmi odvážné modely a ani závěrečný večírek nebyl výjimkou. Ve třpytivých šatech se stala jednou z nejfotografovanějších žen večera. Pozornost budily i další celebrity, jejichž outfity se okamžitě začaly hodnotit na sociálních sítích i v módních rubrikách.

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Hvězdné párty praskaly ve švech

Velkou pozornost tradičně přitáhly také večírky partnerů festivalu. Na akcích se objevili herci, zpěváci, sportovci i známé osobnosti českého showbyznysu. Někteří hosté odcházeli krátce po půlnoci, jiní vydrželi bavit společnost až do ranních hodin. Právě uvolněná atmosféra bývá jedním z důvodů, proč se z večírků každoročně staly nejsledovanější společenské události léta.

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Nechyběly ani silné emoce

Festival ale nepřinesl jen zábavu. Závěrečný ceremoniál provázely i dojemné okamžiky, když zaznívaly vzpomínky na prezidenta festivalu Jiřího Bartošku. Emoce byly patrné nejen na pódiu, ale i mezi hosty v publiku, kteří dlouhým potleskem vzdali hold osobnosti, jež byla s karlovarským festivalem neodmyslitelně spjata.

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Karlovy Vary znovu potvrdily své kouzlo

Šedesátý ročník ukázal, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary není jen o premiérách a filmových cenách. Stejně důležitou součástí jsou nečekané okamžiky, módní extravagance, zákulisní příběhy i večírky, o kterých se mluví ještě dlouho po skončení festivalu. A právě kombinace filmového umění, světových hvězd a neopakovatelné atmosféry dělá z Varů jednu z nejvýznamnějších společenských událostí roku.

Tagy:
Karlovy Vary celebrity filmy Mezinárodní Filmový Festival Karlovy Vary české párty KVIFF
Zdroje:
Extra.cz, Super.cz, Blesk, primaženy
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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