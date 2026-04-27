Nejdelší visutý most planety vznikne v Evropě. Uhodnete místo?
27. 4. 2026 – 16:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po více než dvou tisících letech plánování se Itálie znovu pokouší postavit nejdelší visutý most na světě. Megaprojekt za stovky miliard korun slibuje ekonomický boom i moderní dopravní spojení, zároveň ale vyvolává obavy z katastrof, korupce a vlivu mafie.
Sen o mostě, který by jednou provždy spojil ostrov Sicily s pevninskou Itálií, zní jako dávná legenda. Přesto se tento ambiciózní plán, starý více než dva tisíce let, znovu dostává do centra pozornosti. Projekt mostu přes úžinu Messina má být nejen technickým zázrakem, ale i symbolem moderní Itálie. Zároveň však vyvolává ostré spory, obavy a otázky, zda nejde o riskantní sázku za stovky miliard korun.
Most, který má být nejdelším visutým mostem na světě, by se rozpínal v délce přibližně 3,6 kilometru mezi Sicílií a regionem Calabria. Jeho konstrukci mají nést dvě věže vysoké kolem 400 metrů, mezi nimiž bude zavěšena vozovka se šesti jízdními pruhy a dvěma železničními tratěmi. Projekt počítá s dokončením kolem let 2032 až 2033. Odhadované náklady dosahují přibližně 340 až 400 miliard korun, což z něj činí jeden z nejdražších infrastrukturních projektů v Evropě.
Megaprojekt století a jeho sliby
Zastánci mostu ho označují za historickou příležitost, která může zásadně proměnit jih Itálie. Regiony Sicílie a Kalábrie dlouhodobě patří k nejchudším oblastem Evropy a trpí nedostatkem pracovních příležitostí i moderní infrastruktury. Výstavba mostu by podle vládních plánů mohla každoročně vytvořit až 120 tisíc pracovních míst a přinést významný ekonomický impuls.
Most by také zásadně změnil dopravu. Dnes musí lidé i vlaky překonávat úžinu pomocí trajektů, což znamená zdržení a logistické komplikace. Nové spojení by umožnilo plynulý pohyb mezi severem a jihem Itálie, zrychlilo přepravu zboží a posílilo propojení v rámci evropské dopravní sítě. Projekt je proto vnímán nejen jako národní investice, ale i jako strategický prvek evropské infrastruktury.
Zastánci rovněž argumentují ekologickým přínosem. Omezení trajektové dopravy by mohlo snížit emise a moderní technologie mají zajistit energetickou efektivitu celého projektu. Most by se tak mohl stát symbolem technologického pokroku i udržitelného rozvoje.
Kontroverze, rizika a stíny minulosti
Vedle velkolepých slibů však projekt provází řada zásadních problémů. Messinská úžina je jednou z nejvíce seizmicky aktivních oblastí ve Středomoří. Most musí být navržen tak, aby odolal silným zemětřesením, extrémním větrům i prudkým mořským proudům. Technické řešení tak představuje mimořádnou výzvu, která nemá v Evropě obdoby.
Další obavy se týkají dopadů na životní prostředí. Výstavba by mohla narušit citlivé ekosystémy, ovlivnit migrační trasy ptáků a výrazně zatížit region, který už nyní čelí problémům se suchem. Kritici upozorňují také na vysokou spotřebu vody během stavebních prací a možné dlouhodobé ekologické důsledky.
Velkým tématem je i otázka financí. Částka v řádu stovek miliard korun vyvolává obavy, zda by peníze nemohly být využity efektivněji, například na modernizaci školství, zdravotnictví nebo místní infrastruktury. Kritici varují, že projekt může zatížit státní rozpočet na desítky let.
Zcela zásadní je také problém organizovaného zločinu. Jižní Itálie je dlouhodobě spojována s aktivitami mafiánských skupin, jako jsou Cosa Nostra a 'Ndrangheta. Existují obavy, že by se tyto organizace mohly pokusit proniknout do veřejných zakázek a získat podíl na obrovských finančních prostředcích spojených s výstavbou.
Projekt navíc čelí i odporu části veřejnosti. Místní obyvatelé se obávají vyvlastňování, zhoršení životních podmínek a nedostatečné komunikace ze strany vlády. Někteří politici projekt označují za rozdělující a upozorňují, že může prohloubit regionální napětí.
Historie mostu je sama o sobě důkazem jeho problematičnosti. Myšlenka spojení obou břehů existuje už od dob starověkého Říma. Moderní plány se začaly formovat ve druhé polovině 20. století, ale projekt byl opakovaně rušen a znovu oživován. V roce 2006 byl zastaven za vlády Romana Prodi, následně obnoven za Silvia Berlusconiho, znovu zrušen za Maria Montiho a v roce 2023 opět oživen kabinetem Giorgia Meloni.
Mohlo by vás zajímat
Ani po schválení v roce 2025 však projekt nemá jistou budoucnost. Italský Účetní dvůr jeho realizaci zpochybnil a celý proces může být ještě zpožděn dalšími právními a administrativními překážkami. Výstavba tak zůstává nejistá a její zahájení závisí na splnění řady podmínek.
Most přes Messinskou úžinu tak není jen stavbou. Je symbolem ambicí, sporů i dlouhodobých problémů, které Itálii provázejí. Pokud se ho podaří dokončit, půjde o technický triumf a zásadní krok pro rozvoj jihu země. Pokud ne, stane se dalším příkladem velkolepého projektu, který zůstal pouze na papíře. V obou případech však už dnes patří mezi nejdiskutovanější stavební záměry současné Evropy.