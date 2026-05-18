Nejchladněji, co kdy bylo. Po mrazivém ránu už si ale můžeme oddychnout, slibují meteorologové
18. 5. 2026 – 9:34 | Magazín | BS
Máme za sebou mimořádně mrazivé ráno, které na několika stanicích dokonce vytvořilo nový rekord v minimálních teplotách.
To, že přijde chladné ráno, avizovali meteorologové již před několika dny. Předpověď se nakonec vyplnila a máme za sebou mimořádně mrazivý začátek dne – hned na několika místech s vůbec nejnižšími teplotami, které kdy byly v tento den naměřeny.
„Máme tu další velmi chladné ráno, kdy teploty klesly na hodnoty blízko nule – nejčastěji mezi 5 a 0 °C a na větší polovině území Čech zaznamenáváme přízemní mráz. Na třech stanicích měřících přes 30 let bylo dnešní ráno nejchladnější ráno ze všech 18. květnů v historii měření (k 5:30),“ psali odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
„Teplejší zůstal jen východ a severovýchod území s hodnotami kolem 6 °C. Tam byla důvodem velká oblačnost, na rozdíl od ostatního území, kde je polojasno až jasno. Ojediněle se taky vyskytují mlhy,“ pokračují.
Přes den už by ale mělo být tepleji – mezi 16 až 21 °C, na východě a severovýchodě místy chladněji kolem 13 °C.
Pohled na křivku týdenní předpovědi ČHMÚ pak ukazuje pomalou, ale setrvalou stoupavou tendenci. Jinak řečeno, to nejhorší máme pravděpodobně za sebou a pokud jste ještě čekali s vysazením rostlin ven, už nastal správný čas.
Stejně předpovídá i agregát AccuWeather – ukazuje postupné oteplování a už žádné mrazy.