Nedůstojná dohra. Jiří Krampol nezanechal závěť: Už se našly hyeny, co se chtěly přiživit

30. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Po hercově úmrtí se strhla nepříliš noblesní pranice o jeho pohřeb a pozůstalost.

Milovaný herec Jiří Krampol, který v klidu a pokoji opustil tento svět v sobotu večer, po sobě podle všeho nezanechal žádnou závěť.

To samozřejmě okamžitě zapříčinilo nejen zmatky ohledně pohřbu, ale také zapůsobilo jako lákadlo pochybných existencí, které vycítily příležitost se trochu přiživit.

Sám Jiří měl jasno, jak by měl vypadat jeho pohřeb: Na louce, se vzpomínkami, panákem v ruce, ale hlavně bez chmur, truchlení a pláče. Toto přání se samozřejmě pořád ještě může splnit, problém je, že už neupřesnil, kdo by se o pohřeb měl postarat.

Původně se počítalo, že by se pohřbu mohli ujmout Krampolovi nevlastní synové, s nimiž až do konce života udržoval kontakt: Petr (syn čtvrté manželky Hanky) a Martin (syn třetí manželky Marty).

„Nic ještě není na sto procent domluvené. Nevíme, jestli to klapne, ale je jisté, že už se spojili,“ tvrdí blízký a důvěryhodný zdroj magazínu eXtra.cz.

„Ale motají se kolem i podivné existence. Třeba i jeden bývalý a velmi kontroverzní pražský komunální politik, který skončil před lety velmi neslavně,“ dodal zdroj varovně.

Spíš to ale vypadá, že by pohřeb nakonec mohl uspořádat Tomáš Zajíc (Teniskožrout), který měl k Jiřímu také blízko. Dokonce tak, že ho herec uvedl jako kontaktní osobu ve všech formulářích.

„Byl jsem včera pro jeho věci v nemocnici, dostal jsem i ohledávací list. A dozvěděl jsem se tam, která pohřební služba si odvezla tělo. Na dispečinku mi pak sdělili, že se nikdo zatím dva dny nepřihlásil k tomu, že by uspořádal pohřeb a že do dalších 24 hodin by dle zákona tahle povinnost přešla na obec, tak jsem řekl, že to beru na sebe, že to zaplatím. Určitě bych nenechal Jirku ponížit nějakým sociálním pohřbem,“ uvedl Zajíc.

To se ale zase nezamlouvalo bývalému manažerovi Jiřího, Miloši Schmiedbergerovi.

„Ozval se mi jeho dřívější manažer Miloš Schmiedberger. Byl rozlícený a v podstatě mi vyhrožoval, že mě mediálně zničí. Chtěl prý to poslední rozloučení uspořádat sám, jenže pohřební službu do včerejška nekontaktoval. Tak jsem mu nabídl, ať se na tom podílí. Nejde mi o slávu, ale o to, aby to měl Jirka pěkné. To ale odmítl, že je solitér, že si je zvyklý vše organizovat sám. Nebyl to příjemný rozhovor, pořád ale doufám, že respekt k Jirkovi nakonec zvítězí. Určitě je důležitější než nějaké půtky Jirkovi uspořádat důstojné poslední rozloučení,“ komentoval to Zajíc.

Nevlastní synové Petr a Martin prý nemají s iniciativou Tomáše Zajíce žádný problém: „Martin a Petr dali najevo, že jsou rádi, že se toho někdo ujme,“ prozradil influencer.

Uvidíme, jak bude poslední rozloučení se slavným hercem nakonec doopravdy vypadat. Doufejme především, že se vše obejde bez dalších konfliktů.