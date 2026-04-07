Nedostatek bílkovin je problém, který může trápit i vás, jen o tom nevíte
7. 4. 2026 – 13:59 | Zpravodajství | Alex Vávra
Možná si myslíte, že jíte dost – ale vaše tělo má jiný názor. Únava, neustálý hlad nebo vypadávání vlasů mohou být nenápadné signály, že vám chybí jedna z nejdůležitějších živin: bílkoviny.
Bílkoviny. Slovo, které se ještě donedávna skloňovalo hlavně ve fitness komunitě, dnes rezonuje napříč celým světem zdravého životního stylu. A není divu. Zatímco jsme roky řešili kalorie, tuky nebo cukry, jedna zásadní živina zůstávala často opomíjená. Výsledek? Únava, chutě na sladké, zhoršená pleť, slabé vlasy – a pocit, že s tělem není něco v pořádku. Možná za tím stojí právě nedostatek bílkovin.
Bílkoviny totiž nejsou jen pro kulturisty. Jsou základem téměř všeho, co se ve vašem těle děje. Ovlivňují svaly, hormony, metabolismus i mozek. A co je zásadní – tělo si je neumí ukládat do zásoby. To znamená jediné: musíte je doplňovat pravidelně, ideálně v každém jídle.
Obecné doporučení mluví jasně. Většina lidí by měla přijímat zhruba 25 až 30 gramů bílkovin na jedno jídlo. Při třech hlavních jídlech denně se tak dostanete přibližně na 90 gramů, což je pro mnoho lidí solidní základ. Přesnější potřeba se pak pohybuje mezi 0,75 až 1,2 gramu na kilogram tělesné hmotnosti a liší se podle věku, životního stylu i fyzické aktivity.
Velkou chybou je soustředit většinu bílkovin až do večeře. Tělo je ale potřebuje průběžně – a ideálně už od rána. Snídaně bohatá na bílkoviny dokáže stabilizovat hladinu energie, omezit chutě a nastavit tělo na celý den.
Zdroje bílkovin se liší. Živočišné varianty, jako maso, vejce nebo mléčné výrobky, mají obvykle vyšší využitelnost. Rostlinné zdroje, jako luštěniny, obiloviny nebo ořechy, mohou být o něco slabší v obsahu některých aminokyselin, ale při správné kombinaci fungují velmi dobře. Důležité je nevynechávat je úplně a dbát na pestrost.
Signály, že vašemu tělu chybí bílkoviny
Tělo si o nedostatek bílkovin dokáže říct – jen je potřeba mu naslouchat. Jedním z prvních varovných signálů může být neustálý hlad. Najíte se, a za chvíli máte pocit, že byste si dali něco dalšího. Pokud vaše jídla obsahují hlavně sacharidy, není divu. Bez bílkovin chybí pocit sytosti a hlad se rychle vrací.
Dalším častým příznakem je únava. Ne ta běžná po náročném dni, ale dlouhodobý pocit vyčerpání, který nemizí ani po odpočinku. Pokud tělu chybí bílkoviny a energie, začne si pomáhat samo – rozkládá vlastní zásoby, včetně svalů. A právě úbytek svalové hmoty je dalším problémem. Můžete cvičit pravidelně, ale výsledky nepřicházejí. Bez dostatečného příjmu bílkovin totiž tělo nemá z čeho svaly budovat ani regenerovat.
Varováním může být i váš vzhled. Křehké nehty, suchá pokožka nebo vypadávání vlasů nejsou jen kosmetický problém. Bílkoviny obsahují kolagen a keratin, které jsou pro tyto tkáně zásadní. Pokud chybí, projeví se to velmi rychle.
Nedostatek bílkovin se může podepsat i na psychice. Výkyvy nálad, podrážděnost nebo pocit, že nejste ve své kůži, mohou souviset s tím, že tělu chybí stavební látky pro tvorbu neurotransmiterů. U žen se může objevit i nepravidelný menstruační cyklus, protože bílkoviny hrají roli v hormonální rovnováze. Mezi další příznaky patří častá nemocnost, pomalé hojení ran nebo otoky končetin.
Jak dostat více bílkovin do běžného dne
Dobrá zpráva je, že zvýšit příjem bílkovin nemusí být složité ani drastické. Stačí několik chytrých změn. Začněte u snídaně – místo sladkého pečiva zkuste vejce, jogurt nebo tvaroh. Přidejte bílkoviny i do oběda a večeře a myslete na to, že každé jídlo by je mělo obsahovat. Pomoci může i jednoduché pravidlo: porce bílkovin by měla odpovídat zhruba velikosti vaší dlaně. Nemusíte počítat každý gram, stačí si vytvořit základní představu.
Pokud jíte rostlinně, zaměřte se na kombinaci luštěnin, obilovin a dalších zdrojů, aby byl příjem dostatečný. V některých případech může dávat smysl i konzultace s odborníkem. Proteinové prášky nebo tyčinky mohou posloužit jako doplněk, ale neměly by nahrazovat běžné jídlo. Základ by měl vždy tvořit kvalitní, co nejméně zpracovaná strava.
Na první pohled nenápadná živina tak může zásadně ovlivnit, jak se cítíte každý den. Pokud vás trápí únava, chutě nebo zhoršená kondice, možná není problém v nedostatku vůle – ale v tom, že vašemu tělu chybí to nejzákladnější. Stačí začít jíst chytřeji a rozdíl se může projevit rychleji, než čekáte.