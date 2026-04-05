Neděle: Boží hod velikonoční, kdy život vítězí a stoly se prohýbají hojností
5. 4. 2026 – 11:53 | Magazín | Žaneta Kaczko
Nedělní zmrtvýchvstání je největším svátkem roku. Objevte kouzlo svěcení pokrmů, naučte se tradici dělení velikonočního vejce a inspirujte se tipy na slavnostní menu, které oslavuje příchod jara a konec půstu.
Neděle jako Boží hod velikonoční- Zmrtvýchvstání páně, je vrcholem celých Velikonoc. Je to den, kdy se smutek definitivně mění v jásot a kdy se u slavnostně prostřených stolů scházejí rodiny, aby společně oslavily vítězství života. Zatímco Bílá sobota byla dnem příprav, neděle je dnem naplnění.
Duchovní rozměr: Vítězství nad smrtí
Z náboženského hlediska je Boží hod nejdůležitějším dnem v roce. Připomíná se Kristovo zmrtvýchvstání, které je základním pilířem křesťanské víry. V kostelích se konají slavnostní bohoslužby, které doprovází hlahol zvonů a radostný zpěv. Symbolem tohoto dne je bílá a zlatá barva, které reprezentují čistotu, božské světlo a slávu.
Svěcení pokrmů a stůl plný hojnosti
S nedělním dopolednem se pojí jeden z nejkrásnějších zvyků- svěcení pokrmů. Lidé do kostelů přinášejí v košících to nejlepší, co doma upekli a připravili: mazance, beránky, vejce, chléb i maso. Posvěcené jídlo mělo podle tradice zajistit rodině zdraví a sílu po celý rok.
Po návratu z kostela následuje slavnostní oběd. Po dlouhém půstu se na stoly vrací maso v nejrůznějších podobách. Tradičně se podávala kůzlečí nebo jehněčí pečeně, případně telecí maso. Nedílnou součástí tabule je velikonoční nádivka, která svou zelenou barvou bylinek vítá jaro.
Lidové tradice: Podělte se o vajíčko
K Božímu hodu se váže řada půvabných obyčejů. Jedním z nich bylo dělení posvěceného vejce mezi členy rodiny a hosty. Věřilo se, že pokud by kdokoli během roku zabloudil, stačí si vzpomenout, s kým u stolu na Velikonoční neděli jedl vejce, a cesta domů se mu okamžitě vyjeví.
Tento den byl také zasvěcen návštěvám a obdarovávání. Hosté byli vítáni s otevřenou náručí a nikdo nesměl odejít s prázdnou. Atmosféra dne je uvolněná a veselá, v kontrastu s přísným Velkým pátkem.
Jarní energie a příroda v rozpuku
Zatímco pondělí patří bujarému koledování, neděle je dnem vnitřní radosti a rodinné pohody. Je to ideální čas na společnou procházku do probouzející se přírody. Podle lidových pranostik, pokud je na Boží hod jasno a slunečno, čeká nás úrodný rok a hojnost obilí.
Jak oslavit Boží hod v dnešní době?
I když dnes mnoho tradic ustupuje do pozadí, Boží hod zůstává symbolem nového začátku. Může to být den, kdy se zastavíte a uvědomíte si vše dobré, co ve svém životě máte. Je to čas na odpuštění, na laskavé slovo a na to, abyste si užili přítomnost svých blízkých u dobrého jídla. Přejeme vám, aby byl váš Boží hod plný světla a opravdové radosti.