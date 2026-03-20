Nedávno zesnulí návrháři: Stále diktují, co si oblékáme
20. 3. 2026 – 9:45 | Magazín | Žaneta Kaczko
Móda sice miluje mládí, ale její základy stojí na pilířích, které už mezi námi nejsou. Během posledních tří let nás opustili giganti jako Armani, Valentino nebo Mary Quant. Jejich odchod však neznamená konec jejich vize- naopak. Jak jejich estetický kód ovlivňuje dnešní trendy od „tichého luxusu“ až po futuristický punk a proč jejich jména zůstávají synonymem pro styl i dlouho po jejich poslední přehlídce?
Móda je fascinující mechanismus- je hlučná, neustále v pohybu a lačná po novinkách. Přesto se ty nejzásadnější zlomy často dějí v tichosti, ve chvíli, kdy utichne potlesk na molo a zhasnou reflektory. Během posledních tří let opustila svět řada vizionářů, jejichž odchod nebyl jen smutnou zprávou v novinách, ale skutečným kulturním posunem. Tito návrháři už sice netvoří nové skici, ale jejich estetický kód je do našich šatníků vepsán hlouběji, než si uvědomujeme.
Dnes se nebudeme věnovat smutku, ale dědictví. Podíváme se na to, jak se jména mění ve styly a proč tito architekti krásy ovládají trendy i z módního nebe.
Architekti elegance a futurismu
Giorgio Armani (1934-2025): Mistr tichého luxusu
Armani nenavrhoval oblečení, on definoval moderní postavení. Jeho obleky nikdy nekřičely do světa bohatství; ony ho prostě konstatovaly. Odstranil vycpávky z ramen, uvolnil linie a vsadil na tlumené barvy. Vytvořil styl pro muže a ženy, kteří nepotřebují loga, aby potvrdili svou cenu. Trendy „quiet luxury“ a „old money“, které dnes zaplavují sociální sítě, mají svou prapůvodní DNA právě v jeho ateliéru.
Paco Rabanne (1934-2023): Kovový sen o budoucnosti
Muž, který místo nití používal kleště a nýty. Paco Rabanne proměnil módu v architekturu těla. Jeho ikonické šaty z kovových plátů se staly symbolem kosmického věku 60. let a nezapomenutelné Barbarelly. Ukázal nám, že oděv může být konceptem a sci-fi vizí. Dnešní návrat metalických látek, technologických materiálů a digitálního lesku je přímou poctou jeho odvaze vidět módu jako objekt budoucnosti.
Valentino Garavani (1932-2026): Císař červené barvy
Když se řekne „Valentino Red“, není to jen barva, je to emoce. Valentino vytvořil jazyk vysoké krejčoviny (haute couture), kde se aristokratická vznešenost potkává s čistou romantikou. Jeho odchod v letošním roce uzavřel kapitolu módy jako nedostižného umění. Jeho vliv dnes vidíme v každé dlouhé, dramatické siluetě na červeném koberci, která sází na dokonalou formu a vizuální čistotu.
Revolucionářky s vizí svobody
Mary Quant (1930-2023): Délka, která šokovala svět
Bez Mary Quant by šedesátá léta neměla svůj rytmus. Nebyla to jen návrhářka, byla to rebelka, která minisukní dala ženám svobodu pohybu i vyjádření. Její geometrické střihy, hravost a popkulturní náboj definovaly „swingující Londýn“. Kdykoliv si dnes obléknete minisukni nebo výrazný geometrický vzor, nesete v sobě kousek její vizuální vzpoury proti konzervatismu.
Rosita Missoni (1931-2025): Cikcak jako rodinné stříbro
Rosita dokázala nemožné- udělala z pleteniny luxusní artikl. Její ikonický cikcakový vzor nepotřebuje žádné logo, je okamžitě rozpoznatelný díky své textuře a barevnému rytmu. Její odkaz žije v současném trendu „haptické módy“ a chytrého vizuálního vrstvení, které oslavuje řemeslo a rodinnou tradici.
Glamour, síla a underground
Roberto Cavalli (1940-2024): Král italského maximalismu
Cavalli byl synonymem pro „wow efekt“. Leopardí vzory, kůže, zdůrazněná sexualita a italský temperament. Miloval okázalost a nikdy se za ni nestyděl. Jeho estetika zažívá obrovský návrat s trendem Y2K- agresivní půvab, přiléhavé siluety a zvířecí potisky jsou opět v centru pozornosti, přesně tak, jak to Roberto zamýšlel.
Claude Montana (1949-2024): Sochař ženské síly
Pokud osmdesátá léta měla svou siluetu, byla to ta od Montany. Ostrá, strukturovaná ramena a důraz na dominantní ženskost (power dressing). Jeho vliv je dodnes patrný u značek jako Balenciaga nebo Mugler, které pracují s formou jako s vyjádřením moci a čisté linie.
Aurelio Costarella (1960-2025): Minimalistická smyslnost
Costarella přinesl do módy lehkost a plynulost. Jeho styl „demi-couture“ sypal na tělo průsvitné látky a složité závěsy bez špetky vulgárnosti. Je otcem moderního trendu smyslného minimalismu, který uctívá ženské tělo v jeho nejpřirozenější a nejjemnější podobě.
Pam Hogg (1953-2025): Punková krev na mole
Pam Hogg byla mostem mezi undergroundem a vysokou módou. Latex, kůže a subkulturní rebelie v jejím podání nebyly okrajovou záležitostí, ale estetickým manifestem. Dnešní vlna „dark glamu“ a alternativního stylingu vděčí za svou existenci právě její neústupné provokaci.
Elegance z Východu
Ruská módní scéna ztratila v roce 2023 své dva největší pilíře, kteří dokázali propojit národní identitu se světovým luxusem.
Vjačeslav Zajcev (1938-2023)
Přezdívaný „Červený Dior“. Jako první ukázal, že ruský návrhář může být světovou značkou. Jeho teatrální styl kombinoval lidové motivy s nejvyšší klasikou a sametem.
Valentin Judaškin (1963-2023)
Mistr detailu a precizního střihu. Přinesl haute couture širokému publiku a ukázal, že luxus může být monumentální, a přesto nesmírně elegantní. Jeho odkaz žije v lásce ke složitým texturám a třpytivým látkám, které ovlivňují večerní módu dodnes.
Jména těchto vizionářů možná zmizela z aktuálních pozvánek na přehlídky, ale jejich práce tvoří samotné základy, na kterých dnešní móda stojí. Jsou v siluetách, které potkáváte v ulicích, i v trendech, které vidíte na obrazovkách svých telefonů.