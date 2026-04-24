Nečistoty nebudou mít šanci. Action v novém letáku nabízí značkovou tlakovou myčku
24. 4. 2026 – 7:06 | Magazín | BS
Koho už nebaví mýt věci ručně, měl by zbystřit a prohlédnout si nový leták oblíbeného diskontního řetězce.
Pokud zvažujete koupi tlakové myčky (lidově řečeno „vapky“) a zvažujete různá pro a proti, můžete rovnou přestat. Ano, opravdu se hodí, ano, nezabere místo, ano, za nákup si poděkujete pokaždé, až nebudete muset něco pucovat ručně.
V novém letáku Actionu najdeme značkové řešení, žádný šunt: Tlakový čistič Kärcher KHD2 za 1649 korun.
Jedná se o starší verzi aktuálnějšího modelu K2, který ale nabízí úplně stejné parametry: Čištění vodou pod tlakem 110 barů při maximálním průtoku 360 litrů za hodinu.
K2 se řadí spíš do slabší poloviny repertoáru vapek od Kärchera, ale rozhodně má svá využití. Bez problémů s ní vyčistíte chodníky, terasy, altány, nářadí, kolo či třeba skleníky. A byť je 110 barů papírově relativně střídmé číslo, dejte pozor, pořád je to dost na to, abyste při blízkém kontaktu mohli nějakou křehkou věc i poškodit.
Na druhou stranu se ale nejedná o žádný tlak, který by trhal beton, a díky tomu můžete myčku využít nejen na zahradě, ale klidně i doma, pokud například potřebujete rychle opláchnout nějakou větší pevnou plochu.
Jen pozor, nezapomeňte, že mýt auto jen tak na zahradě už se nesmí, pokud nemáte zajištěný a ošetřený odvod chemických látek – což většina z nás u domu opravdu nemá. Myčka sice k rychlému umytí auta dost láká, ale raději to na zahradě nezkoušejte – hrozí totiž drakonická pokuta.
Myčka je malá, kompaktní, snadno přenosná, lehká a velmi snadná na použití. Pro industriální práci budete, pravda, nejspíš potřebovat něco silnějšího, ale kolem domu a na zahrádce? Ideální řešení.