Nechte na zahradě lžičku cukru. Tady je důvod, proč byste to měli udělat ještě dnes
29. 6. 2026 – 17:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zní to jako podivná rada, ale obyčejný cukr může v horkých letních dnech pomoci zachránit ty nejdůležitější pomocníky přírody. Stačí pár minut a jednoduchá směs z běžných surovin, která jim může dodat energii ve chvíli, kdy ji potřebují nejvíc.
Odborníci však upozorňují, že nejde o pravidelné krmení, ale pouze o nouzovou pomoc jednotlivým včelám.
Včely jsou pro naši přírodu nenahraditelné
Málokdo si uvědomuje, jak zásadní roli včely hrají. Podílejí se na opylování velkého množství ovocných stromů, zeleniny i dalších plodin, díky nimž se na naše stoly dostávají potraviny každý den. Jejich počet ale v posledních letech ohrožují klimatické změny, sucho, úbytek kvetoucích rostlin i používání pesticidů.
Právě během tropických dnů se může stát, že narazíte na včelu, která bezvládně sedí na zemi. Ne vždy je mrtvá. Často je jen natolik vyčerpaná, že už nemá energii pokračovat v letu.
Obyčejný cukr může posloužit jako první pomoc
V takové chvíli může pomoci jednoduchý cukrový roztok. Připravíte ho smícháním dvou lžiček bílého cukru s jednou lžičkou vody. Směs položte na lžičku nebo malé víčko a umístěte ji poblíž vyčerpané včely.
Pokud jí skutečně pouze došla energie, může se po několika minutách vzpamatovat a odletět. Odborníci ale připomínají, že jde pouze o nouzovou pomoc jednotlivé včele. Cukrový roztok by neměl nahrazovat její přirozenou potravu ani sloužit jako trvalé krmítko.
Jak pomoci včelám i dlouhodobě
Největší pomocí není miska s cukrovou vodou, ale zahrada plná květů. Vysaďte medonosné rostliny, jako jsou levandule, šalvěj, mateřídouška nebo třapatky, a nezapomeňte ani na mělkou nádobu s čistou vodou a několika kamínky, na kterých mohou včely bezpečně přistát.
Stejně důležité je omezit používání chemických postřiků, které mohou opylovače ohrožovat.
Malý skutek, který může mít velký význam
Jedna zachráněná včela sice svět nespasí, ale každý podobný krok může pomoci opylovačům překonat náročné letní období. Pokud tedy na zahradě objevíte vyčerpanou včelu, několik kapek cukrového roztoku jí může dodat energii potřebnou k návratu do úlu. Ještě větší službu přírodě ale uděláte tím, že jí nabídnete prostředí, kde bude mít dostatek květů, vody i bezpečný prostor k životu.