Nečekaný konec: Slavná herečka věší řemeslo na hřebík, v plánu má úplně jinou kariéru
9. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka přiznala, že se její herecká cesta nachýlila ke konci a už nebude pokračovat dál.
Fanoušci oblíbené herečky museli jen zalapat po dechu. Tatiana Dyková (dříve Vilhelmová) totiž šokovala prohlášením v tom smyslu, že už si odehrála, co si odehrát měla, a že se teď bude věnovat jiným věcem.
„Teď se mě někdo ptal, jestli bych si v příštím životě zvolila jiné povolání. Já jsem říkala, že už bych si ho zvolila teď,“ uvedla Tatiana v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Těžko definovat přesné důvody, proč už k herecké profesi nehoří takovou vášní a nenachází v ní takovou radost, jakou uměla nalézt dříve. Jedním z možných faktorů je ale skutečnost, že se samotná profese mění a Tatianě se to moc nezamlouvá. Nebaví ji třeba dnes už prakticky povinná aktivita na sociálních sítích, pokud se herec chce udržet ve světle reflektorů: „Sebeprezentace není moje hobby,“ přiznala.
Hlavně má ale pocit, že už dosáhla naplnění a profese už jí proto nemá co nabídnout: „Myslím, že moje duše herečky je nažraná,“ vystihla Tatiana.
Rozhodně ještě nepatří ke stařenkám, je jí teprve 47 let, ale už tak vnímá, že čas zkrátka letí: „Přijde mi, že ten život strašně rychle běží a ještě bych si vyzkoušela něco jiného. A ono se i něco jiného začíná rýsovat,“ naznačuje.
Mluví o práci ve škole. Právě té se totiž hodlá věnovat: Chce učit herectví.
„Párkrát už mě napadlo, jestli už je čas předávat nějaké zkušenosti, a pak to ke mně začalo chodit,“ vyprávěla.
„Nejsem vyznavač krátkodobých seminářů nebo třídenních workshopů, ale mám ráda to vyučování, hlavně to divadelní herectví. Protože před kamerou v podstatě může hrát kdokoliv,“ dodala.
Uvidíme, zda se opravdu jedná o herecký důchod, nebo máme co do činění spíše s krátkou přestávkou a Tatianě začne práce před kamerou po čase zase chybět.