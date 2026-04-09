Nečekaný konec: Slavná herečka věší řemeslo na hřebík, v plánu má úplně jinou kariéru

9. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Oblíbená herečka přiznala, že se její herecká cesta nachýlila ke konci a už nebude pokračovat dál.

Fanoušci oblíbené herečky museli jen zalapat po dechu. Tatiana Dyková (dříve Vilhelmová) totiž šokovala prohlášením v tom smyslu, že už si odehrála, co si odehrát měla, a že se teď bude věnovat jiným věcem.

„Teď se mě někdo ptal, jestli bych si v příštím životě zvolila jiné povolání. Já jsem říkala, že už bych si ho zvolila teď,“ uvedla Tatiana v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Těžko definovat přesné důvody, proč už k herecké profesi nehoří takovou vášní a nenachází v ní takovou radost, jakou uměla nalézt dříve. Jedním z možných faktorů je ale skutečnost, že se samotná profese mění a Tatianě se to moc nezamlouvá. Nebaví ji třeba dnes už prakticky povinná aktivita na sociálních sítích, pokud se herec chce udržet ve světle reflektorů: „Sebeprezentace není moje hobby,“ přiznala.

Mohlo by vás zajímat

Hlavně má ale pocit, že už dosáhla naplnění a profese už jí proto nemá co nabídnout: „Myslím, že moje duše herečky je nažraná,“ vystihla Tatiana.

Rozhodně ještě nepatří ke stařenkám, je jí teprve 47 let, ale už tak vnímá, že čas zkrátka letí: „Přijde mi, že ten život strašně rychle běží a ještě bych si vyzkoušela něco jiného. A ono se i něco jiného začíná rýsovat,“ naznačuje.

Mluví o práci ve škole. Právě té se totiž hodlá věnovat: Chce učit herectví.

„Párkrát už mě napadlo, jestli už je čas předávat nějaké zkušenosti, a pak to ke mně začalo chodit,“ vyprávěla.

„Nejsem vyznavač krátkodobých seminářů nebo třídenních workshopů, ale mám ráda to vyučování, hlavně to divadelní herectví. Protože před kamerou v podstatě může hrát kdokoliv,“ dodala.

Uvidíme, zda se opravdu jedná o herecký důchod, nebo máme co do činění spíše s krátkou přestávkou a Tatianě začne práce před kamerou po čase zase chybět.

Mohlo by vás zajímat

Zdroje:
SeznamZprávy, Blesk
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Sparta po tuhé bitvě porazila Pardubice 4:2 a vyrovnala sérii semifinále na 2:2

Macron odsoudil izraelské údery na Libanon, příměří má platit i pro Bejrút, míní

