Nečekaně surová scéna. Fanoušci Ulice kroutí hlavou: V oblíbeném seriálu se objevila sebevražda
25. 3. 2026 – 7:03 | Magazín | BS
Tvůrci nekonečného seriálu si zakládají na tom, že Ulice je opravdu ze života. A ten občas bohužel obsahuje i velmi nepříjemné chvíle.
Fanoušci oblíbeného seriálu Ulice se po nedávném dramatu na obrazovkách dělí do dvou názorových proudů.
Jedni tvrdí, že trápení, selhání, nemocí, problémů, bolesti a smrti je všude kolem už tak víc než dost a není proto vůbec nic špatného na tom, když televizní obrazovky občas zobrazují přeci jen trochu idealizovaný obraz života. Protože je zkrátka fajn si odpočinout u něčeho, kde zrovna nikdo netrpí.
Druzí ale zase mají jasno, že Ulice je ze života a zavírat oči před těžkostmi, které život chtě nechtě přináší, pak prostě nedává smysl.
Právě druhé skupině dali de facto za pravdu i tvůrci seriálu, kteří si připravili upřímně až nečekaně ostrou scénu: Lukáš (Jiří Maryško), kterého poutá zdravotní handicap na invalidní vozík, už nevidí cestu dál. A tak si sáhne na život.
Pokus o oběšení v opuštěné dílně Království hraček ale nakonec skončí dobře: Ve správnou chvíli totiž uslyší podezřelou ránu Rosťa s Pavlem, kteří kamaráda i přes jeho odmítání zachrání.
„Zvládneme to! Ať už tě sem dohnalo cokoli, zvládneme to,“ chlácholí ho.
Lukáš pak skončí na psychiatrii a co se bude dít dál, teprve uvidíme.
Že se jedná o mimořádně silnou scénu a jen tak nebylo ani samotné natáčení, přiznala pro Blesk i režisérka Andrea Horečná: „Když jsme scénu dotočili, viděla jsem, že kolegyně vedle mě pláče. V tu chvíli jsem věděla, že jsme ji natočili pravdivě. Je krátká, ale surová a extrémně silná,“ uvedla.
Na place byl podle ní přítomný i kaskadér a pro všechny případy také zdravotník.