Nečekané obvinění bývalého přítele Veroniky Žilkové: "Dlouhodobě mi ubližoval"

26. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Překvapený rocker nechápe, o co bývalé partnerce vlastně jde.

Hudebník a rocker Josef Holomáč tak nějak podvědomě patří k Veronice Žilkové. Slavný pár už se sice rozešel, ale táhli to spolu dobré tři roky.

Méně už se ale ví, že v době, kdy už si k sobě našli cestu s Veronikou, se Josef také ještě rozváděl s nyní již bývalou manželkou Martinou. A zatímco Josefovi stačilo úřednické razítko, že manželství skončilo, Martina požadovala ještě zneplatnění manželství u církevního soudu.

Katolická instituce jí nakonec vyhověla: „Mohu potvrdit, že naše manželství bylo prohlášeno za kanonicky neplatné,“ řekla Holomáčová Blesku.

Prý k tomu existovaly velmi zásadní důvody: „Detailní informace k tomu poskytovat nebudu, nicméně vám mohu sdělit jen to, že mi můj bývalý manžel dlouhodobě ubližoval, a to se mi také u soudu podařilo prokázat. Tiše jsem trpěla velmi dlouho. Rozvod byl pro mě vysvobozením,“ přišla s překvapivě drsným obviněním rockerova bývalá manželka.

Sám Holomáč nezní, že by ho podobné nařknutí nějak zvlášť vyvedlo z míry: „Manipulátor jsem nikdy nebyl a nejsem. Ať si ale každý říká, co chce, manželku jsem neviděl tři roky a pro mě církevní rozvod vůbec není důležitý. Nechtěl jsem ho, důležité pro mě je, že jsme rozvedeni úředně. Netuším, proč do toho moje bývalá manželka stále šťourá,“ reagoval pro Blesk v naprosto ledovém klidu.

Zdá se, že si rocker na divoké rozchody zvykl už tak, že ho už prostě nemají šanci rozhodit. Však vztah s již zmiňovanou Žilkovou také krachl poměrně podivným způsobem: „Jeden den se spolu učíme text na natáčení, a druhý den obdržím SMS, že se rozcházíme. Nijak se nezlobím, nejsem naštvaný. Jediné, co nemohu pochopit, je to, že jsme si to nevyříkali z očí do očí a snížili se po třech letech partnerství k jedné esemesce. To je lidsky pro mě totální dno,“ popsal rozchod před nějakou dobou pro magazín Rockpalace.