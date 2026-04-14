Nečekali jsme lehkou sérii, sedmý zápas si zaslouží, řekl Kaut
14. 4. 2026 – 0:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pardubický útočník Martin Kaut v šestém semifinále hokejové extraligy proti Spartě otevřel skóre, nakonec ale musel se spoluhráči přijmout porážku 2:3.
O druhém finalistovi a soupeři Třince tak rozhodne až sedmé utkání. Kaut se snažil v rozhovoru s novináři krátce po duelu už myšlenkami nastavit na rozhodující boj.
"Je to těžká porážka, ale všichni jsme věděli, že to nebude lehká série. Čekalo se na ni devatenáct let a myslím si, že si zápas číslo sedm zaslouží. A co víc si jako hokejista můžete přát než sedmý zápas play off? Chce ho hrát každý, je to zápas o vše," řekl Kaut, jenž se prosadil v přesilové hře v závěru první třetiny.
V úvodní dvacetiminutovce byli lepší hosté, ve druhé Sparta a ve většině třetí části zase Dynamo. "To je gólama. Na konci první třetiny jsme ho dali my, Sparta pak rychle otočila a byla druhou třetinu zápasu lepší. Pak si myslím, že jsme byli lepší my, ale musíme takhle hrát celých šedesát minut a ne jenom půlku zápasu. Zregenerujeme a ve středu nás čeká nejdůležitější zápas sezony," podotkl šestadvacetiletý útočník.
Kaut litoval, že Pardubice opět potvrdily, že se jim druhé třetiny nedaří. "Máme s nimi problém celou sezonu. Teď doma se toho musíme vyvarovat. Jak říkám: nikdo nečekal, že série bude 4:0. Myslím si, že sedmý zápas je spravedlivý," řekl.
Fakt, že budou mít Východočeši ve středu výhodu domácího prostředí, moc neřešil. "Myslím si, že to je úplně jedno. Každý půjde na krev a je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Fanoušci nám ale určitě hodně pomohou a každý z nás se bude snažit odehrát svůj nejlepší zápas sezony," slíbil Kaut.