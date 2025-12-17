Nečas a Pastrňák si připsali v NHL dvě přihrávky a patřili k hvězdám zápasu
17. 12. 2025 – 10:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Martin Nečas přispěl v NHL dvěma přihrávkami k výhře hokejistů Colorada 5:3 na ledě Seattlu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
David Pastrňák si také připsal v úterý dvě asistence, kterými pomohl Bostonu porazit 4:1 Utah a stal se třetí hvězdou utkání. Vítězství podpořil asistencí Pavel Zacha. Na straně poražených inkasoval Vítek Vaněček čtyřikrát z 23 střel.
Philadelphia i díky 21 zákrokům Daniela Vladaře zvítězila v Montrealu 4:1. Filip Hronek přispěl jednou přihrávkou k výhře Vancouveru 3:0 na ledě New York Rangers. Adam Klapka přihrál na jeden gól Calgary při porážce v San Jose 3:6.
Nečas si připsal alespoň dva body v pěti z posledních sedmi utkání. Po jeho akci Colorado otevřelo skóre, když jeho střelu zpoza mezikruží tečoval Artturi Lehkonen. Podruhé se český hráč zapsal do statistik na začátku třetí třetiny: od pravého mantinelu posunul puk na modrou čáru Caleovi Makarovi, po jehož pasu vyrovnal Nathan MacKinnon na 3:3.
Nerozhodný stav zlomil v přesilové hře Brock Nelson a výhru pojistil při risku Seatllu bez gólmana MacKinnon, první hvězda večera. Nečas si vylepšil bilanci na 14 branek a 31 asistencí z 33 zápasů a vede produktivitu českých hokejistů o sedm bodů před Pastrňákem (13+25).
Pastrňák přihrál na oba góly Morganu Geekiemu, který na přelomu první a druhé třetiny otočil z 0:1 na 2:1. V prvním případě zakončoval v přesilové hře po akci českého kanonýra do odkryté branky. U druhého gólu Geekie dorazil Pastrňákovu střelu a připsal si už 24. trefu sezony. Na 3:1 zvýšil v 51. minutě Casey Mittelstadt, který doklepl do prázdné branky Zachovu střelu. Skóre uzavřel individuálním průnikem Michael Eyssimont.
Vladař inkasoval jen na konci první třetiny, poté co ho střelou z mezikruží překonal Alexandre Texier a otevřel skóre. Už za 39 sekund ale vyrovnal Carl Grundström a ve druhé třetině Philadelphia odskočila na 3:1 po trefách Trevora Zegrase a Bobbyho Brinka. Výhru zpečetil Travis Konecny při hře Montrelau bez brankáře. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.
Hronek si připsal asistenci u trefy Conora Garlanda, který v oslabení čtyř proti šesti pojistil výhru gólem na 3:0. Útočník Vancouveru trefil prázdnou branku Rangers z obranného pásma bekhendem z rohu kluziště. Zbývající góly vstřelili Evander Kance Liam Öhgren, který byl součástí výměny za Quinna Hughese a v novém působišti skóroval poprvé. Čisté konto udržel Thatcher Demko, kryl 23 střel. V sestavě poražených odehrál šest minut Jaroslav Chmelař.