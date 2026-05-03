Nebezpečí, jaké nepamatujeme. ČHMÚ vydal důrazné varování, platí pro většinu země
3. 5. 2026 – 10:19 | Magazín | BS
Jedno z historicky nejsušších jar s sebou nese ponuré nebezpečí. Potrvá celý dnešek.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili na svých webových stránkách varování, které moc často nevídáme. A velmi rádi bychom ho neviděli vůbec. Jedná se totiž o výstrahu kvůli riziku vzniku požárů.
Důvod je jasný: Duben byl extrémně suchý, krajina i zem jsou vyprahlé a máme před sebou den, který přinese letní teploty atakující třicetistupňovou hranici. Hrozba ohně tak podle ČHMÚ existuje ve většině země a potrvá po celý dnešek až do půlnoci, jak je vidět na přiložené mapce. Nejedná se o žádný planý poplach, však v oblastí Českého Švýcarska už včera hořelo zhruba deset hektarů lesa.
Od pondělí už by se mělo trochu ochladit a především by konečně mělo zapršet, jak uvádí meteorologové: „Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území ČR. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit,“ píšou.
Dnes ale bude ještě horko a jasno: „Bude převládat slunečné počasí, beze srážek a s odpoledními maximy 23 až 27 °C, v Polabí bude až 29 °C,“ předpovídají meteorologové.
Od zítřka přijde citelné ochlazení a teploty se budou propadat až do čtvrtka, kdy ČHMÚ podle týdenní předpovědí čeká denní maxima pouze okolo 15 °C. Poté by se mělo zase oteplovat.