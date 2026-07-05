Neberte nůžky až na podzim. Tyto rostliny musíte ostříhat už v červenci, jinak příští rok mnohem méně pokvetou
5. 7. 2026 – 21:17 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Mnoho zahrádkářů čeká s prořezáváním až na konec sezony. Jenže právě to bývá jedna z nejčastějších chyb. U řady rostlin totiž rozhoduje o bohatém kvetení i úrodě právě červenec.
Správně načasovaný letní řez pomůže rostlinám vytvořit nové výhony, zesílit a připravit se na další sezonu.
Červenec rozhoduje o tom, jak bude zahrada vypadat příští rok
Letní řez není jen otázkou vzhledu. Odstraněním odkvetlých květů, přestárlých větví nebo přebytečných výhonů rostlině ulevíte. Více energie pak může investovat do tvorby nových pupenů, silnějších výhonů a kvalitnějších plodů.
Další výhodou je lepší proudění vzduchu uvnitř koruny nebo keře. Rostliny tak méně trpí houbovými chorobami a sluneční paprsky se dostanou i do míst, která by jinak zůstala zastíněná.
Levanduli ostříhejte hned po odkvětu
Jakmile levandule začne ztrácet sytou barvu a květy postupně zasychají, přichází správný okamžik na řez. Zastřižením odkvetlých stonků si keřík zachová kompaktní kulovitý tvar a příští rok bude ještě hustší.
Důležité je nezasahovat do starého dřevnatého dřeva bez listů. Z těchto částí totiž levandule velmi špatně obráží a mohla by zůstat trvale holá.
Odkvetlé keře potřebují uvolnit místo novým výhonkům
Po odkvětu je vhodné prořezat také pustoryl, známý jako nepravý jasmín, nebo vajgélii. Nejstarší větve se odstraňují co nejníže u země, aby dostaly prostor mladé výhony, na kterých vykvetou květy v příštím roce.
Pravidelné zmlazování navíc pomáhá udržet keře zdravé a zabraňuje jejich přehoustnutí.
Glycínie i plaménky se bez letního řezu neobejdou
Glycínie během léta vytváří dlouhé šlahouny, které rostlinu zbytečně vysilují. Jejich zkrácení podpoří zakládání květních pupenů pro další sezonu.
U časně kvetoucích plaménků je vhodné po odkvětu odstranit poškozené, suché nebo příliš husté výhony. Rostlina se lépe provzdušní a bude působit zdravějším dojmem.
Jediný správný řez prodlouží kvetení růží
Pokud chcete, aby růže rozkvétaly až do konce léta, nestačí jen pravidelně zalévat. Odkvetlé květy je potřeba průběžně odstřihávat.
Řez by měl vést těsně nad prvním pětilistým listem směřujícím ven z keře. Právě odtud vyroste nový silný výhon s dalšími poupaty. Bez pravidelného odstraňování odkvetlých květů začne růže vytvářet šípky a energii věnuje semenům místo dalším květům.
Živý plot bude hustší než kdy dřív
Červenec je ideální dobou také pro úpravu živých plotů. Tis, zimostráz i ptačí zob po letním řezu rychle zhoustnou a vytvoří kompaktní stěnu.
Pravidelné zastřihování navíc umožní světlu proniknout i dovnitř porostu, takže rostliny nebudou odspodu vyholovat ani žloutnout.
Ovocné stromy se vám odmění většími plody
Letní řez prospívá také některým ovocným stromům. U jabloní, hrušní, broskvoní nebo meruněk se vyplatí odstranit suché, nemocné nebo křížící se větve a lehce prosvětlit korunu.
Plody pak dostanou více světla, lépe dozrávají a bývají větší, sladší i lépe vybarvené. Zároveň se snižuje riziko napadení chorobami, které se ve vlhkých a hustých korunách šíří mnohem snadněji.
Stačí přitom několik minut práce s nůžkami. To, co uděláte v červenci, se totiž často projeví až za několik měsíců – bohatším kvetením, zdravějšími rostlinami i výrazně lepší úrodou.