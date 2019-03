(Ne)budeš se vlka báti... Strach z vlků se stal tématem voleb

1. 3. 13:10

Česká republika nedokázala plně uvést do praxe žádné z celkem 14 protikorupčních opatření zaměřených na efektivnější boj s uplácením v politice či justici. Uvedla to v pátek protikorupční skupina Rady Evropy, podle které se Česku povedlo částečně zohlednit polovinu doporučení. Praha by měla do konce června předložit protikorupční skupině zprávu o tom, jak v zavádění zmíněných kroků postoupila.