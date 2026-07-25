Návštěvníci pražské zoo mohou dnes a v neděli ochutnat hmyzí speciality
25. 7. 2026 – 6:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návštěvníci pražské zoologické zahrady mohou dnes a v neděli ochutnat pokrmy z hmyzu a podívat se na komentovaná krmení hmyzožravých zvířat.
Součástí tradičního víkendu hmyzožravců budou také komentované přípravy pokrmů nebo soutěžní stanoviště pro děti. Ochutnávky hmyzích specialit jsou v ceně vstupného.
Návštěvníci mohou vyzkoušet například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstíčku, moučné červy po indicku s kuskusem nebo potemníky moučné s jablky na karamelu. Ochutnávky budou po oba víkendové dny připraveny od 10:00 do 16:00 u vzdělávacího centra.
Na programu jsou také ukázky farmově chovaného hmyzu a přípravy pokrmů. "Lidé se také dozvědí, jak se chovají a zpracovávají například potemníci brazilští, švábi argentinští nebo takzvaní mouční červi," uvedl Mašek. Zároveň první stovka lidí, která si v oba dny koupí vstupenku na hlavní pokladně, dostane balíček ochucených cvrčků.
Na oba dny zoo připravila také komentovaná krmení hmyzožravých zvířat. Program začne v 10:15 u talapoinů severních v Rezervaci Dja, v 10:30 krmení plazů v pouštní expozici Kattakum, krmení hrabáčů kapských rovněž v 10:30 nebo surikat v 10:45. Odpoledne mohou návštěvníci zamířit na setkání ve 13:30 u mravenečníků a v 15:30 na krmení kriticky ohrožených luskounů krátkoocasých v pavilonu Indonéské džungle. Celý program najdou lidé na webu.