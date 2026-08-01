Návrat skupiny BTS spustil ekonomickou horečku. Města vydělávají miliardy
1. 8. 2026 – 8:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Návrat BTS zaplavuje americká města fanoušky a přináší miliardové tržby. Z koncertů se stává kulturní událost, která plní hotely, restaurace i obchody.
Návrat jihokorejské skupiny BTS není jen jednou z největších hudebních událostí letošního roku. Kam sedmičlenná sestava přijede, tam se na několik dní zaplní hotely, restaurace, kavárny, obchody i turistické atrakce. Fanoušci známí jako Army necestují pouze na koncert, ale vyrážejí také za korejským jídlem, kosmetikou, uměním a dalšími zážitky spojenými s jejich oblíbenou skupinou.
Tento víkend se pozornost přesouvá do New Yorku a sousedního New Jersey, kde BTS vystoupí 1. a 2. srpna na stadionu MetLife. Jde o další zastávku prvního světového turné skupiny po téměř čtyřleté přestávce. Po koncertech v Jižní Koreji a Evropě čeká hudebníky během srpna a září čtrnáct vystoupení v šesti amerických městech.
Příjezd skupiny však v New Yorku zdaleka neznamená pouze dva vyprodané večery. Fanoušci mohou využít speciální mapu restaurací, obchodů, výstav a kulturních institucí zapojených do projektu BTS The City – Arirang. Manhattanská Koreatown se proto připravuje na tisíce návštěvníků, kteří budou utrácet za ubytování, dopravu, jídlo, suvenýry i tematické zážitky.
Podle společnosti Tourism Economics by mohl být ekonomický přínos návštěvníků koncertů srovnatelný s dopadem fotbalových fanoušků, kteří zamířili na stadion MetLife kvůli finále mistrovství světa. Michael Mariano z Tourism Economics dokonce uvedl, že BTS se mohou této sportovní události z hlediska průměrných výdajů návštěvníků snadno vyrovnat nebo ji překonat.
Jak velké peníze se kolem skupiny točí, ukázaly už čtyři vyprodané květnové koncerty v Las Vegas. Návštěvníci podle odhadů vytvořili ekonomickou aktivitu v hodnotě přibližně 7,2 miliardy korun. Do doprovodného programu se zapojily velké hotely na bulváru Strip, ale také malé restaurace a kavárny v dalších částech města.
Z malé agentury až na vrchol světového popu
BTS vznikli pod názvem Bangtan Sonyeondan a debutovali v roce 2013. Skupinu tvoří RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V a Jung Kook. Zpočátku se věnovala především hip hopu a v textech otevírala témata spojená s dospíváním, tlakem společnosti, školou, duševním zdravím nebo hledáním vlastní identity.
Postupně se její tvorba rozšířila o pop, R&B, elektronickou hudbu i prvky tradiční korejské kultury. K celosvětovému úspěchu pomohla také mimořádně aktivní komunikace s fanoušky na sociálních sítích. BTS se postupně dostali na vrchol amerických hitparád, vyprodali největší světové stadiony a skladbami jako Dynamite, Butter nebo Boy With Luv oslovili publikum daleko za hranicemi klasické k-popové scény.
Přestávka skupiny začala v roce 2022. Jednotliví členové se věnovali sólovým projektům a postupně nastoupili povinnou vojenskou službu v Jižní Koreji. Všech sedm ji dokončilo do června 2025 a následně začalo připravovat společný návrat. Nové album Arirang vyšlo letos v březnu a odkazuje názvem na jednu z nejznámějších korejských lidových písní.
Návrat BTS výrazně pomohl také společnosti HYBE. Jde o jednu z největších jihokorejských zábavních společností, která vyrostla z původní agentury Big Hit Entertainment, pod níž BTS začínali. HYBE dnes zastřešuje několik hudebních vydavatelství a umělců, pořádá koncerty, prodává obsah a zboží a provozuje také fanouškovskou platformu Weverse.
Firma tedy není pouze klasickým hudebním vydavatelstvím. Funguje jako rozsáhlá zábavní skupina, která vydělává na albech, streamování, koncertech, reklamě, licencích, fanouškovských produktech i digitálních službách. Za poslední čtvrtletí vykázala rekordní tržby kolem 20,9 miliardy korun. K výsledku výrazně přispělo právě nové album BTS a probíhající turné.
Od světelných tyčinek po nudle s černými fazolemi
Hlavním centrem fanouškovských aktivit v New Yorku se stalo tamní Korejské kulturní centrum. Návštěvníci, kterým se podařilo získat rezervaci, si mohou vyzkoušet korejskou kosmetiku, ochutnat dezerty jihokorejského pekařského řetězce Tous les Jours nebo si upravit světelné tyčinky, které si vezmou na koncert. Fanoušci jim přezdívají Army bombs.
Podle Bory Yoon z kulturního centra může k-pop sloužit jako vstupní brána k celé korejské kultuře. Lidé se prostřednictvím hudby začnou zajímat o korejštinu, jídlo, kosmetiku, technologie nebo cestování. Do programu se zapojilo rovněž Arte Museum, které se zaměřuje na velkoformátové digitální umění. Pro fanoušky BTS připravilo speciální výstavu kombinující hudbu, obraz a další smyslové podněty. Jejím cílem je propojit tvorbu skupiny s korejským kulturním dědictvím a současným digitálním uměním.
Na speciální mapě nechybí ani New Wonjo, nejstarší korejská barbecue restaurace v New Yorku. Podnik připravil menu inspirované jídly, která členům BTS během turné údajně nejvíce chybějí. Nabízí například smaženou rýži s kimči, vepřový bůček nebo jajangmyeon, tedy nudle s omáčkou z černých fazolí.
Umělecký ředitel restaurace Jacob Baik zdůraznil, že podnik nechtěl pouze přidat jméno BTS k běžnému pokrmu. Menu má podle něj skutečně vycházet z korejské kuchyně a přivést návštěvníky k hlubšímu zájmu o místní gastronomii a kulturu. Další zastávkou fanoušků je Seoul Bingsu, dočasný newyorský podnik nabízející populární korejský dezert z jemně drceného ledu. Kdo si objedná ze speciální nabídky Arirang, může získat tematickou záložku, odznak nebo samolepku.
Osmnáctiletá Angela May kvůli ochutnávce dorazila z New Jersey na Manhattan. Před spoluprací podniku s BTS přitom o dezertu bingsu nikdy neslyšela. Podle ní stačí, aby se jméno skupiny objevilo na menu nebo ve výloze, a podnik okamžitě získá pozornost. Dvaadvacetiletá Newyorčanka Asli Penaeo je fanynkou BTS sedm let, většinu zapojených restaurací ale nikdy předtím nenavštívila. Projekt jí podle jejích slov umožnil ochutnat nová jídla a zároveň prožít společné chvíle s dalšími členy Army.
Čtyřicetiletá interiérová designérka Sunmi Lee dokonce uvažovala o projížďce dvoupatrovým autobusem po newyorských památkách s tematikou BTS, přestože sama ve městě žije. Podle ní nejde jen o koncert, ale o oslavu korejské kultury a pocit sounáležitosti s něčím větším. Právě tím se současné turné liší od běžné série hudebních vystoupení. BTS dokážou na několik dní proměnit celé město a přivést své fanoušky také do podniků a institucí, kterých by si jinak možná ani nevšimli. Restaurace získávají nové zákazníky, hotely hosty a kulturní centra publikum.
Pro fanoušky je návrat skupiny oslavou po dlouhé přestávce. Pro americká města je to ale zároveň mimořádně výnosná událost. Hudba BTS tak nekončí poslední písní na stadionu. Pokračuje v ulicích, restauracích a obchodech a mění se v kulturní i ekonomický fenomén, jehož dopad se počítá v miliardách korun.