Návrat prý čekat nemusíme. Manželka Luďka Soboty: "Už nechce nic dělat. Nebaví ho to,"
24. 4. 2026 – 11:17 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný herec a bavič už se napracoval dost a o žádné další projekty už prostě a dobře nemá zájem.
Pokud se řadíte k fanouškům slavného baviče, komika a herce Luďka Soboty, kteří netrpělivě čekají, kdy jejich hvězda zase něco natočí, má pro vás Luďkova manželka nemilou zvěst: Dost možná se nedočkáte.
Na veřejnosti sice v poslední době kolují nepotvrzené drby o horšícím se zdraví, které herci znemožňuje pracovat. To ale vyvrací jeho životní láska Adriana Sobotová, která je Luďkovou pevnou podporou už nějakých pětačtyřicet let.
„Jemu vůbec nic není, akorát už nechce nic dělat. Prostě už je vyčerpaný a vlastně už ho to nebaví,“ vysvětlila bez příkras pro eXtra.cz.
Luďkovi je 82 let a má za sebou opravdu bohatou kariéru: Spojil své jméno s vyššími desítkami filmů a seriálů a kolikrát účinkoval v různých pořadech, snad ani nejde spočítat. Jinak řečeno, má odpracováno a nárok na pořádný odpočinek by se mu snad nepokoušel upírat vůbec nikdo.
„Jakmile vás ta práce netěší, je lepší skončit. Má už toho dost za sebou a myslím, že to stačilo,“ dodává Adriana.
Místo hraní tak Luděk momentálně raději zajde na pivo: „Chodí do baru, co máme kousek od domu. To ho asi baví teď nejvíc,“ usmívala se manželka.
Samozřejmě nejde o jedinou činnnost. Slavný herec také nedá dopustit na relaxaci při čtení, psaní či na příjemných procházkách. Na daleké dovolené už ho ale také neužije: „Můj muž už je v nějakém věku, už ho to namáhá. Myslím, že tohle byla naše poslední exotická daleká dovolená,“ pokyvovala hlavou Adriana při vzpomínce na nedávnou cestu do Senegalu.