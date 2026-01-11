Návrat podzimního počasí? Jen na chvíli, hlásí meteorologové: Po teplejším týdnu znovu udeří mrazy
11. 1. 2026 – 10:57 | Magazín | BS
Počasí nám dopřeje chvíli odpočinku od krutých mrazů.
Pro dnešek a první polovinu zítřka platí podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu ještě varování před silným mrazem. Týká se prakticky celé republiky a varuje před teplotami, které mohou spadnout pod -12 °C.
Dnešní maxima se k nule ani nepřiblíží, zůstávají hluboko pod. Situaci ještě zhoršuje silný vítr, kvůli kterému se pocitová teplota propadá ještě daleko níž: Na většině území okolo -15 °C a lokálně i k -20 °C.
Bude to ale zřejmě na nějakou dobu naposled, protože od úterka už by se mělo znatelně oteplit: Teploty přes den by se měly pohybovat mezi 0 a 4 °C, v noci ale bude ještě mrznout.
Trend bude pokračovat a neměl by se změnit až do konce týdne: Teploty přes den se budou pohybovat mezi 0 a 5 °C, v noci mírný mráz, ale žádné polární excesy. Podle dlouhodobého výhledu expertů z ČHMÚ bude nejteplejším v celém měsíci třetí týden (19.-25.1.).
Podle předpovědních modelů s delším výhledem se ale nejedná o konec zimy, jen o drobnou přestávku: Služba AccuWeather hlásí denní teploty nad nulou a noční okolo nuly až do 23. ledna, pak má přijít propad a vrátí se mráz.