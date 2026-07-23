Návrat pekelných teplot? Meteorologové zmínili 40 °C počátkem srpna
23. 7. 2026 – 11:59 | Magazín | BS
Je to ještě daleko, ale v meteorologických modelech se začíná objevovat možný návrat extrémních teplot.
Chladné období nepotrvá navždy a léto ještě ukáže svou sílu. To je prakticky jisté, teď už jde jen o to jak moc. Srpen začíná až za týden, což je z meteorologického hlediska ještě velmi daleko a předpovědi tak mohou být značně nepřesné.
Proto se také odhady toho, co se bude dít na počátku příštího měsíce, značně liší model od modelu.
Evropský model ECMWF očekává začátek srpna v plně tropickém režimu s teplotami, které by se mohly blížit až oněm 40 °C.
Agregát AccuWeather je střídmější a očekává v tomto období teploty okolo 28-30 °C.
ČHMÚ počítá ve své týdenní předpovědi spíše s výraznějším oteplením a ke konci měsíce předpovídá teploty 30 až 35 °C.
Odborníci z ČHMÚ v příspěvku na sociální síti dodávají, že byť je srpen ještě prostě daleko a nic není jisté, návrat extrémních tropů rozhodně není nemožný a je lepší se přichystat, než pak trpět.
„Na přelom července a srpna začínají mobilní aplikace ukazovat pro naše území dokonce teploty kolem 40 °C, zejména ty, které využívají model Evropského centra pro střednědobou předpověď (např. známí "Norové"),“ píšou meteorologové.
„Zde je na místě otřepaná meteorologická fráze „je to ještě daleko“. Na druhou stranu za určité situace jsou předpovědní modely i na takovou dobu dopředu schopny předpovědět teploty s vysokou přesností, jak ukázaly na konci června. Je proto lepší být připraven, než překvapen,“ doporučují.
Předpověď ECMWF na prvního srpna: