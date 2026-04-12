12. 4. 2026 – 10:29 | Magazín | Jana Strážníková

Návrat, nebo divadlo? Karlos Vémola a Lela si vyrazili na večeři jakoby nic
Pár si jen několik dní po dramatickém rozchodu vyrazil na rodinnou večeři.

Slavný bojovník MMA Karlos Vémola a jeho partnerka, influencerka a modelka Lela Ceterová se delší dobu potýkali se vztahovou krizí, která vyvrcholila, když Karlos navzdory přání Lely zveřejnil zprávu o rozchodu, což influencerku namíchlo tak, že se narychlo odstěhovala z jejich společného sídla do vlastního bydlení.

Někteří jízlivě předpovídali, že se jedná jen o divadélko a že se ke Karlosovi zase stejně rychle vrátí. Jiní zase oponovali, že tentokrát už toho má Lela vážně dost a několikrát rozbořený a zase zpátky lepený vztah už je finálně u konce.

Mohlo by vás zajímat

A po nejnovějším příspěvku na sociálních sítích by se na moment mohlo zdát, že měla pravdu první skupina: Karlos si s Lelou z ničeho nic vyrazil na večeři, jak sám zápasník ukázal v příbězích na Instagramu.

Jenže podrobnější pohled už prozrazuje, jak se věci mají: Pár si vyrazil především s dětmi. Lela na pozadí znuděně píše cosi do telefonu a celá večeře je jen (chvályhodnou) snahou o to, aby vztahová krize nedopadla negativním způsobem na děti, které samozřejmě za nic nemohou.

Potomky spolu mají tři: Šestiletou Lili, čtyřletého Rockyho a ročního Arnolda. V tak raném věku samozřejmě ještě nemohou naplno pochopit, co se děje, a bylo by kruté to po nich vůbec chtít, jak ostatně přiznává sama Lela.

„Jsem překvapená, jak se Karlos stará, jsme konečně dva rozumní dospělí lidé,“ prozradila pro Blesk.

„Musíme nějak fungovat, děti jsou malé, ony to nechápou, ale počítám s tím, že budeme muset fungovat jako rodiče,“ dodala.

Návrat, zdá se, není v plánu, ale dětství nechce ratolestem pokazit ani jeden z nyní již bývalého páru. A před tím je potřeba uznale pokývnout.

Mohlo by vás zajímat

Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Na cenách Anděl letos uspěli Michal Prokop, Mňága a Žďorp i nováčci jako Gufrau

Maďaři v parlamentních volbách rozhodují, zda po 16 letech skončí Orbánova vláda

