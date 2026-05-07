Návrat letního horka: Meteorologové upřesnili předpověď

7. 5. 2026 – 11:44 | Magazín | BS

zdroj: Freepik
Čechy svlažil déšť, Morava se ale musí dál potýkat se suchem. A teploty budou opět růst.

Na většině území Čech přišly v minulých dnech srážky, největších úhrnů se dočkal především sever a severozápad země. Část Čech také zbičovaly blesky. Bouřky už by měly ale postupně ustávat a stejně tak by měly pomalu ustupovat i přeháňky. Následovat bude návrat teplého počasí.

„Přeháňky už se objevují téměř výhradně na severu a severozápadě území. Bouřky už se nevyskytují. Od středečního odpoledne zapršelo na celém území Čech. Moravě a Slezsku se prozatím srážky vyhnuly. Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny měly stanice Ústí nad Labem, Kočkov (34,5 mm) a Studenec (31,9 mm),“ shrnují situaci odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

„Během dnešního dne dorazí od západu další místní přeháňky. Bouřky už se vyskytnou jen ojediněle. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde teplota dosáhne až 23 °C,“ dodávají předpověď.

A i přesto se statisticky jedná o nejchladnější den týdne – od zítřka už by totiž měly teploty opět růst. 

Graf týdenní předpovědi ČHMÚ očekává vrchol o víkendu – hlásí denní maxima okolo 24 °C a na Moravě okolo 27 °C.

Podobná data uvádí předpovědní agregát AccuWeather, který na víkend předpovídá teploty okolo 23 °C.

O něco střízlivěji vidí situaci model ECMWF, podle nějž nás o víkendu čeká maximálně místy 23 °C, ale většinou okolo i pod 20 °C. 

Všechny modely se a služby se také shodují v tom, že po víkendu se opět trochu ochladí. Zda už je bezpečné vysadit sazeničky, zatím ale říct nemůžeme, nebezpečí přímrazků prozatím nelze vyloučit.

 

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, wxcharts
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

