Návrat k nevěrnému manželovi? Zuzana Belohorcová konečně promluvila
11. 4. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená moderátorka se nerozpakovala a bez příkras se vyjádřila ke spekulacím, podle kterých se měla chtít vrátit k manželovi.
Dramatický a emocemi jiskřící krach manželství slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka máme ještě všichni v živé paměti. Podnikatel se měl zamilovat do milenky a přišel rozchod. Zuzana se pak opakovaně nechala slyšet, že je jí tak lépe a že chce někoho, kdo si ji bude zasloužit.
V poslední době se ale začaly množit spekulace, dohady a drby, že by snad měl pár krizi překonat, že z rozchodu nic nebude a že se k sobě chtějí Zuzana s Vlastou vrátit.
Voda na mlýn spekulací přišla kvůli dovolené: Zuzana totiž s dcerou Salmou vyrazila do amerického Miami, kde se právě nachází ale i její stále ještě manžel Hájek. A jako by to nestačilo, fanoušci si všimli, že Zuzana zveřejňuje fotky ze stejných míst a se stejnými lidmi jako Vlasta.
Podle Belohorcové se ale jedná o čistou shodu náhod, protože oba v Miami léta žili a zkrátka mají stejné přátele.
Moderátorka všechny dohady jasně a stručně utnula: „Pozdravuji z Miami. S mým exmanželem nebudeme tvořit pár, netvoříme pár ani neplánujeme žádný návrat. Těším se na moment, že budu oficiálně rozvedena,“ prohlásila bez kudrlinek pro magazín Super.
„Těším se, že si tady s dětmi užiji posledních pár dní a pak již návrat na Tenerife,“ dodala.
Zobrazit příspěvek na Instagramu