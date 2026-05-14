Návrat Bouškové do Prostřeno!: "Je otázka, jestli by Jana zvládla víc než dva díly," přiznal manžel
14. 5. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Nejedná se o věc, která by byla vyloženě nemožná, ale uzdravení trvá dlouho a má pořád jasnou přednost.
Oblíbená herečka Jana Boušková se po zlém úrazu stále ještě dává do kupy. Situace je nyní už samozřejmě o něco lepší než před půl rokem, kdy se populární hvězda pořadu Prostřeno! prakticky znovu učila chodit od nuly.
Všichni fanoušci oblíbeného pořadu samozřejmě doufají, že se jim milovaná moderátorka vrátí – byť její dočasná náhradkyně Jana Paulová rozhodně neodvádí žádnou špatnou práci.
Jenže z návratu, který někteří optimisticky odhadovali už před několika měsíci, zatím nic nebude. Manžel Bouškové Václav Vydra v rozhorovu pro eXtra.cz prozradil, že rekonvalescence je dlouhá, náročná a trvá prostě mnohem déle, než všichni doufali.
„Zrovna nedávno jsme se o tom s manželkou bavili. Asi by chtěla zpátky. Je ovšem otázka, jak reálné je vrátit se naplno. Možná by to předtím musela nejdřív zkusit,“ zamyslel se o tématu Vydra.
„Janička je při věci, ale to načítání by jí trvalo déle. Jak jsem už říkal, brzy se unavuje. Dřív jsme na jeden zátah namluvili třeba sedm dílů, dnes je otázka, jestli by Jana za den zvládla víc než dva díly. A blokovat kvůli tomu studio třeba tři dny nejde,“ přiznává bez příkras.
„Ale třeba to půjde, třeba se do toho zase dostane,“ usmívá se s nadějí.
Žádné přesnější info či výhled do budoucna ale nedodal, protože zkrátka sám neví.