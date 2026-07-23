Návrat ani omylem. Zuzana Belohorcová o Hájkovi: Prosil mě, ale už to jednoduše stačilo
23. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená moderátorka poprvé do detailů rozebrala okolnosti svého rozchodu s podnikatelem Vlastou Hájkem.
Rozpad dlouholetého páru a rozvod slavné moderátorky Zuzany Belohorcové ještě nedávno plnil stránky novin. A když už se vlny trochu uklidnily a na věc se mohla podívat s odstupem, prozradila Zuzana více podrobností o tom, co se vlastně dělo.
Jak už víme, Hájek byl opakovaně nevěrný a jeho poslední zálety s jeho pracovní podřízenou, milenkou (a jeho současnou partnerkou) Aleksandrou se staly katalyzátorem krachu manželství.
Spíš to ale vypadalo, že se Hájek zamiloval a rozvod inicioval on. Podle Zuzany se ale jednalo spíš o truc a pokus udržet si před veřejností tvář, když mu nejdřív odmítla odpustit.
„Myslím, že kdyby to na něj neprasklo, možná bych mu zase odpustila. Možná by z jeho strany zase přišlo prosení. Tak to bylo i teď na začátku. Že vlastně udělal chybu a že toho lituje,“ vyprávěla moderátorka v pořadu Život podle Belohorcové.
„Potom přišla arogance, že to tak chtěl a že chce jiný život. Ale když se to pustilo do médií a dva měsíce jsem byla ticho, řekla jsem si, že to jednoduše už stačilo. Pro mě to byla tečka. Řekla jsem si: Zuzano, už stačilo. Vždyť si musíš vážit sama sebe,“ dodala.
Pár už je oficiálně rozveden a Hájek se k nové partnerce nebo rozchodu jako takovému moc nevyjadřuje.
Jednou se ale hájil, když přišlo na děti:
„Už s ní rok nejsem, jsme rozvedení a ona do mě pořád jede a pořád do mě šije. Samozřejmě to s dětmi vůbec není pravda. Já nabízím Neviovi i Salmě v týdnu kolo, pojďme na pizzu nebo na výlet. Neustále ale slyším jenom ‚ne, ne, ne a ne’. Že se o ně nestarám, to není pravda, je to manipulace ze strany Zuzky a její snaha otočit děti proti mně. Tuto zbraň použila, jsem naštvaný, nic s tím ale neudělám a doufám, že jednoho dne to děti pochopí,“ uvedl podnikatel pro Expres.cz.