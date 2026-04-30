Navenek drsná moderátorka, ale doma? "Nejlepší kočičí máma," radují se fanoušci
30. 4. 2026 – 11:34 | Magazín | Jana Strážníková
Jakmile přijde na chlupaté přátele, jde všechna odměřenost stranou.
Ocelová dáma s drsným vystupováním, pevná moderátorka, královna bez cavyků, kudrlinek a příkras. Zkušená a žádaná moderátorka Nora Fridrichová budí svým vystupováním čistý respekt. Každý má ale slabé místo a to Nořino, zdá se, má chlupy a mňouká.
Nora se za svou lásku ke kočkám nijak nestydí a když někde vidí nějakou číču, která potřebuje pomoct, moc dlouho neváhá.
Právě takovým způsobem u ní nalezly domov dvě březí kočičí (pravděpodobně) sestry, které zoufale mňoukaly o pomoc kdesi u silnice u Českého Brodu. Nora je vzala domů a stará se o ně. A právě včas, protože jedna z koček už přivedla na svět potomky.
„První ze sester bezdomovkyň porodila pět mrňat, byly jsme s dcerami u toho a tedy něco neskutečného. Druhá sestra, která ještě nerodí, té první pomáhala, umývala rodičku i její děti a teď je všechny zahřívá v pelíšku,“ švitořila jindy přísná moderátorka na svém Instagramu.
„Vy, kdo kočkám rozumíte, zažili jste někdy něco takového? Čekala jsem spíš teritoriální chování, ale tady zjevně sestry se tak milujou, že budou i mrňata vychovávat společně,“ neskrývala překvapení.
„Nejsem žádná množka, nýbrž dočasná péče. Zcela podporuji kastrace, na které obě mámy po odkojení půjdou. A pokud se můžete dočasně ujmout kočičí samoživitelky, jděte do toho, útulky se už začínají plnit a toto je pro ně cenná úleva, navíc kočky jsou nejlepší mámy a vidět na vlastní oči božský zázrak zrození je fakt krása a opravdu silný moment,“ dodala Fridrichová.
Pod příspěvkem se celkem očekávatelně hned nahromadil zástup fanoušků, který se nad spokojenými kočkami rozplýval spolu s jejich adoptivní pečovatelkou.
„Ta nejlepší kočičí máma,“ slyšela o sobě Nora.
