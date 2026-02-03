Našli jsme planetu podobnou Zemi. Podmínky na ní připomínají ledové peklo
3. 2. 2026 – 8:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Exoplaneta HD 137010 b, objevená v datech z teleskopu Kepler, znovu rozvířila debatu o životě mimo Zemi. Přestože v mnohém připomíná naši planetu, může jít o extrémně chladný svět na samé hraně obyvatelnosti.
Touha zjistit, zda jsme ve vesmíru sami, provází lidstvo odnepaměti. Od filozofických úvah starověkých myslitelů až po dnešní špičkovou astrofyziku jde stále o stejnou otázku: existuje někde jinde svět, který by se alespoň vzdáleně podobal Zemi. Právě teď k ní NASA přidala další střípek skládačky. V archivech dat z už dávno vyřazeného vesmírného teleskopu Kepler se totiž objevil objev, který znovu rozdmýchal fantazii vědců i veřejnosti.
Astronomové identifikovali exoplanetu označenou jako HD 137010 b, která se nachází přibližně 146 světelných let od Země. Na první pohled nejde o žádný exotický plynný obr, ale o pravděpodobně kamenný svět, jen o něco větší než naše planeta. A právě kombinace její velikosti, oběžné dráhy a vztahu k mateřské hvězdě z ní dělá jeden z nejzajímavějších kandidátů posledních let.
Planeta, která připomíná Zemi, ale ne její klima
HD 137010 b obíhá kolem hvězdy podobné Slunci, i když o něco chladnější a méně jasné. Jeden oběh planety trvá přibližně stejně dlouho jako pozemský rok, což je u exoplanet srovnatelné se Zemí poměrně vzácné. Navíc se nachází blízko vnější hranice obyvatelné zóny, tedy oblasti, kde by za určitých okolností mohla na povrchu existovat kapalná voda.
Tím ale podobnosti se Zemí do značné míry končí. Protože hvězda HD 137010 vyzařuje méně energie než Slunce, planeta dostává výrazně méně tepla. Odhady NASA ukazují, že průměrná povrchová teplota by mohla dosahovat zhruba minus 68 stupňů Celsia, což je ještě chladněji než na Marsu. Pokud by tam někdy vznikl život, musel by se vyrovnat s trvale mrazivými podmínkami.
Přesto není vše ztraceno. Modely naznačují, že v případě atmosféry bohaté na oxid uhličitý by mohl fungovat silnější skleníkový efekt. Ten by teoreticky mohl zvýšit teplotu natolik, že by se na povrchu udržela kapalná voda. V takovém scénáři by HD 137010 b mohla být světem s oceány nebo alespoň s tekutou vodou pod ledovou krustou.
Nejistý objev a velké čekání
Celý objev stojí zatím na jediném zaznamenaném tranzitu, tedy okamžiku, kdy planeta přešla před diskem své hvězdy a na krátkou dobu zeslabila její světlo. Tento přechod trval zhruba deset hodin, což vědcům umožnilo odhadnout velikost planety i její oběžnou dobu. Na potvrzení existence exoplanety to ale nestačí.
Planety s oběžnou dráhou podobnou té zemské přecházejí před svou hvězdou jen velmi zřídka. Právě proto jsou tak obtížně detekovatelné a proč většina dosud objevených exoplanet obíhá své hvězdy mnohem blíže. Vědci proto přiznávají, že získání dalších pozorování bude složité a může trvat roky.
Naděje se upínají k modernějším misím, především k družici TESS a evropskému teleskopu CHEOPS. Pokud se jim podaří zachytit další tranzity, mohla by být planeta HD 137010 b definitivně potvrzena a následně podrobněji studována. Pokud ne, bude si lidstvo muset na odpovědi počkat až do doby, kdy na oběžnou dráhu zamíří další generace vesmírných teleskopů.
Na první pohled může HD 137010 b působit jako další studený a nehostinný svět. Přesto je její význam mnohem hlubší. Každá taková planeta rozšiřuje naše chápání toho, jak rozmanité mohou planetární systémy být a kde všude by mohl vzniknout život. A i kdyby se nakonec ukázalo, že HD 137010 b zůstane navždy zamrzlým světem, přibližuje nás o další krok k odpovědi na otázku, která lidstvo fascinuje už tisíce let.