Našla se opice, kterou svět dosud neznal. Její oranžová tvář překvapila i zkušené zoology
17. 7. 2026 – 18:30 | Zpravodajství | Boris Staněk
Mysleli jste si, že velké objevy zvířat patří minulosti? Omyl. V srdci konžského deštného pralesa se vědcům podařilo oficiálně popsat nový druh opice, který unikal pozornosti téměř dvě desetiletí. Nejvíce zaujme nezvyklým vzhledem – černou srstí a výraznou oranžovou tváří, díky níž ji nelze zaměnit s žádným jiným primátem.
Nově popsaný druh dostal vědecké jméno Colobus congoensis a patří mezi guerézy, skupinu stromových opic žijících výhradně v Africe. Objev zveřejnil mezinárodní tým vědců v odborném časopise Primate Conservation.
Skoro dvacet let čekání na potvrzení
Příběh objevu začal už v roce 2008. Ochranáři z organizace Lukuru Wildlife Research Foundation tehdy při průzkumu pralesa pořídili rozmazanou fotografii neznámé černé opice vysoko v korunách stromů. Snímek ale nestačil k tomu, aby vědci mohli potvrdit nový druh.
Teprve o deset let později se podařilo získat kvalitní fotografie a následovala řada expedic, během nichž odborníci shromáždili více než stovku pozorování. Díky nim mohli vědci potvrdit, že nejde o známý druh, ale o dosud nepopsaného primáta.
Oranžová tvář, která ho proslavila
Na první pohled zaujme kontrast mezi černou srstí a světlou oranžovou kresbou kolem tlamy. Právě tento výrazný znak odlišuje nový druh od ostatních afrických gueréz.
Místní obyvatelé opici znají už dlouhá léta pod jménem likweli, jiní jí přezdívají "hovno", což lze volně přeložit jako ten, který třese větvemi. Žije v odlehlých lesích mezi řekami Kongo a Lomami, jedné z biologicky nejméně prozkoumaných oblastí světa.
Nový druh už může být ohrožený
Objev má i svou smutnější stránku. Vědci upozorňují, že nový druh obývá jen velmi malé území a jeho populace může být ohrožena odlesňováním i lovem. Přesný počet jedinců zatím není známý, odborníci proto chtějí co nejdříve zahájit podrobnější monitoring a připravit plán ochrany.
Důkaz, že Země stále ukrývá tajemství
Popsání nového druhu primáta patří mezi mimořádně vzácné události. Za posledních zhruba 75 let bylo v Africe oficiálně popsáno jen několik nových druhů opic.
Objev Colobus congoensis připomíná, že i ve 21. století existují místa, která věda ještě zcela nepoznala. A že hluboko v tropických pralesích mohou stále žít zvířata, o jejichž existenci lidstvo dosud nemělo ani tušení.