NASA po 11 letech ztratila kontakt se sondou u Marsu. Teď potvrdila její definitivní konec
5. 6. 2026 – 11:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
NASA definitivně ukončila misi sondy MAVEN, která více než jedenáct let zkoumala atmosféru Marsu a pomohla odhalit, proč Rudá planeta přišla o většinu svého vzdušného obalu. Přestože se spojení se sondou už nepodaří obnovit, její data budou vědcům přinášet nové objevy ještě dlouhá desetiletí.
NASA přišla o jednoho ze svých nejvěrnějších průzkumníků Marsu. Sonda MAVEN, která více než jedenáct let obíhala Rudou planetu a odhalovala její nejstřeženější tajemství, definitivně umlkla. Kosmická loď, jež pomohla vysvětlit, jak Mars přišel o svou atmosféru a proměnil se z potenciálně obyvatelného světa v chladnou a vyprahlou pustinu, se po nečekané poruše odmlčela už loni v prosinci. Po měsících analýz nyní NASA potvrdila to, čeho se vědci obávali od prvních okamžiků ztráty spojení – mise skončila a sondu už není možné zachránit.
Pro mnoho členů týmu představovala MAVEN více než jen vědecký přístroj. Šlo o projekt, kterému zasvětili významnou část své kariéry. Právě proto bylo oznámení o definitivním konci mise provázeno silnými emocemi. Sonda se totiž během let stala jedním z nejúspěšnějších nástrojů pro studium Marsu, jeho atmosféry a vztahu ke Slunci.
Záhadná porucha ukončila jednu z nejúspěšnějších misí k Marsu
MAVEN, jejíž název vznikl ze slov Mars Atmosphere and Volatile Evolution, odstartovala v listopadu 2013 a k Marsu dorazila v září následujícího roku. Původně měla pracovat pouhý jeden rok. Místo toho však překročila plánovanou životnost více než desetinásobně a stala se klíčovým prvkem výzkumu Rudé planety.
Poslední kontakt se sondou zaznamenala NASA 6. prosince 2025. V té době MAVEN jako obvykle zmizela za Marsem během jednoho ze svých pravidelných oběhů. Když se měla znovu objevit, operátoři sítě Deep Space Network marně čekali na návrat signálu.
Následovalo několikaměsíční vyšetřování. Odborníci analyzovali i nepatrné fragmenty telemetrických dat, které se podařilo zachytit. Právě ty odhalily, že se sonda nacházela v nouzovém režimu a rotovala neobvykle vysokou rychlostí. Nekontrolované otáčení změnilo její orientaci v prostoru a pravděpodobně i některé parametry oběžné dráhy.
Vyšetřovací komise dospěla k závěru, že právě tato rotace vedla k vybití baterií. Jakmile sonda ztratila zdroj energie, přestal fungovat komunikační systém a spojení se Zemí bylo definitivně přerušeno. Přesná příčina, která neobvyklé chování vyvolala, však zůstává neznámá a NASA ji bude nadále zkoumat. Přestože je mise ukončena, samotná sonda zůstává na oběžné dráze kolem Marsu. Podle odhadů bude kolem planety kroužit ještě dalších 50 až 100 let, než její dráha postupně degraduje a stroj zanikne v marťanské atmosféře.
Mise, která změnila naše chápání Marsu
Vědecký význam MAVEN dalece přesahuje délku její služby. Hlavním cílem mise bylo zjistit, proč Mars během své historie přišel o většinu atmosféry a vody. Odpověď na tuto otázku je zásadní nejen pro pochopení minulosti planety, ale také pro hledání života mimo Zemi.
Jedním z nejdůležitějších objevů bylo první přímé pozorování procesu označovaného jako atmosférické rozprašování. Při něm částice slunečního větru bombardují horní vrstvy atmosféry a postupně z ní vyhazují atomy a molekuly do vesmíru. MAVEN jako první v historii dokázala tento proces zachytit a změřit přímo v akci.
Právě tato pozorování pomohla potvrdit teorii, že Mars ztrácel svou atmosféru po miliardy let vlivem neustálého působení Slunce. Bez dostatečné ochrany v podobě silného magnetického pole se planeta postupně proměnila z prostředí, kde mohla existovat tekutá voda, v suchý a nehostinný svět. Sonda rovněž odhalila, že sluneční bouře mohou únik atmosféry výrazně urychlovat. Vědcům se díky tomu podařilo lépe pochopit vztah mezi kosmickým počasím a vývojem planet.
MAVEN navíc objevila několik dosud neznámých typů polárních září na Marsu. Zjistila také, že magnetosféra planety je mnohem dynamičtější, než se původně předpokládalo. V některých obdobích se dokáže rozšířit o tisíce kilometrů dál do okolního prostoru.
Ani po více než deseti letech přitom sonda nepřestávala přinášet nové poznatky. Ještě letos vědci využili její data k objevu dosud neznámého jevu naznačujícího, že zbytky magnetického pole Marsu poskytují planetě účinnější ochranu před sluneční radiací, než ukazovaly starší modely. Významný byl také výzkum globální prachové bouře z roku 2018, která zahalila prakticky celý Mars. MAVEN tehdy pomohla objasnit, jak podobné události urychlují únik vody do vesmíru a ovlivňují dlouhodobý vývoj atmosféry.
Na sklonku své kariéry se sonda podílela i na pozorování mezihvězdné komety 3I/ATLAS. Pomocí ultrafialových snímků poskytla vědcům cenné údaje o jejím složení a původu.
Přínos MAVEN ale nebyl pouze vědecký. Sonda sloužila jako důležitý komunikační uzel mezi Zemí a vozítky pohybujícími se po povrchu Marsu. Přenášela data z roverů Curiosity a Perseverance a stala se nepostradatelnou součástí komunikační sítě Mars Relay Network. Během své služby dokonce vytvořila rekord v množství dat přenesených z jiné planety během jediného dne.
Za více než jedenáct let provozu vedla mise ke vzniku více než 800 vědeckých studií a desítky dalších jsou připravovány. Přestože samotná sonda už nikdy neodpoví na volání ze Země, její vědecký odkaz bude pokračovat ještě dlouhé roky. Data, která během své mimořádně úspěšné mise nasbírala, budou pomáhat odhalovat minulost Marsu a připravovat budoucí lidské výpravy k Rudé planetě. MAVEN sice umlkla, ale příběh, který pomohla napsat, zdaleka nekončí.