Narodili se do miliard: Nejbohatší děti planety
17. 4. 2026 – 10:04 | Zpravodajství | Alex Vávra
Děti slavných a mocných se rodí do světa luxusu, vlivu a obrovských očekávání. Už od prvních dnů jejich života se kolem nich točí miliardy – ať už díky královskému původu, hudebním impériím nebo podnikatelským značkám jejich rodičů. Kdo jsou nejbohatší děti planety a odkud pochází jejich jmění?
Nejbohatší děti světa fascinují veřejnost už od narození. Nejde jen o obrovské jmění, které jednou zdědí, ale také o vliv, do kterého se narodily. Jejich rodiče patří mezi nejmocnější osobnosti planety – od královských rodin až po hudební a podnikatelské impérium. Už od útlého věku jsou pod drobnohledem médií a jejich životy sledují miliony lidí po celém světě. Bohatství těchto dětí přitom často nespočívá jen v penězích na účtech, ale také v hodnotě jejich jména, značky a budoucího postavení. Níže se podíváme na několik z nich a na to, odkud jejich bohatství pochází a jaké zázemí je formuje.
Princezna Charlotte z Walesu
Princezna Charlotte z Walesu je dcerou Prince Williama a Catherine, Princezny z Walesu a patří mezi nejznámější děti evropské aristokracie. Její bohatství je úzce spojeno s britskou monarchií, která disponuje rozsáhlým historickým majetkem, investicemi a prestižními nemovitostmi. Charlotte je často zmiňována v souvislosti s obrovskou ekonomickou hodnotou, kterou představuje její veřejný obraz – média i odborníci mluví o tzv. „Charlotte efektu“, kdy oblečení, které má na sobě, okamžitě vyvolává obrovský zájem a zvyšuje prodeje značek.
Kromě toho vyrůstá v prostředí, kde se klade důraz na tradice, vzdělání a veřejnou službu. Její budoucnost bude pravděpodobně spojena s reprezentací královské rodiny, charitativní činností a účastí na oficiálních událostech. Přestože sama zatím žádné finanční prostředky nespravuje, její jméno má už nyní značnou hodnotu a vliv. Její postavení v linii nástupnictví a popularita mezi veřejností z ní činí jednu z nejvýznamnějších mladých osobností současnosti.
Princ George z Walesu
Princ George z Walesu je nejstarším synem Prince Williama a Catherine, Princezny z Walesu a jedním z hlavních dědiců britského trůnu. Jeho bohatství vychází z dlouhé historie monarchie, která zahrnuje nejen finanční prostředky, ale také symbolický kapitál, vliv a přístup k nejvyšším společenským kruhům. Už od narození je považován za budoucího krále, což z něj činí jednu z nejsledovanějších dětí na světě.
George vyrůstá s vědomím své budoucí role, která s sebou nese velkou odpovědnost. Kromě luxusu a privilegií je jeho život spojen i s přísným protokolem, vzděláním a přípravou na veřejnou službu. Jeho jméno má obrovský mediální dopad a každé jeho vystoupení přitahuje pozornost celosvětových médií. Stejně jako u jeho sestry se i u něj mluví o ekonomickém přínosu monarchie, který se odráží v turistickém ruchu i globálním zájmu o britskou kulturu.
Blue Ivy Carter
Blue Ivy Carter je dcerou Beyoncé a Jay-Z, dvou z nejúspěšnějších hudebních umělců všech dob. Její bohatství pramení z rozsáhlého podnikatelského impéria, které zahrnuje hudbu, módu, film i investice do různých odvětví. Už od narození byla součástí mediálního světa a její jméno se rychle stalo značkou samo o sobě.
Blue Ivy navíc postupně vstupuje do světa showbyznysu i vlastními kroky. Objevila se v hudebních projektech svých rodičů a získala i prestižní ocenění, čímž si začala budovat vlastní kariéru. Její rodiče jsou známí tím, že pečlivě spravují své investice a budují dlouhodobé bohatství, což znamená, že Blu Ajvi bude mít přístup k obrovským finančním i kreativním příležitostem. Její život tak představuje kombinaci talentu, rodinného zázemí a strategického budování značky.
Stormi Webster
Stormi Webster je dcerou Kylie Jenner a Travise Scotta. Její matka vybudovala miliardové kosmetické impérium Kylie Cosmetics, které se stalo jedním z nejúspěšnějších podniků v oblasti krásy. Stormi je od malička součástí tohoto světa a často se objevuje na sociálních sítích i v marketingových kampaních, což z ní činí jednu z nejznámějších dětských celebrit.
Její bohatství není jen o dědictví, ale také o mediálním vlivu, který rodina Kardashian-Jenner systematicky buduje. Sociální sítě hrají v jejich podnikání klíčovou roli a Stormi je přirozenou součástí této strategie. Už v raném věku má přístup k luxusu, cestování a exkluzivním příležitostem, které většina lidí nezažije za celý život. Její budoucnost může směřovat k podnikání, módě nebo médiím, přičemž základ má pevně vybudovaný díky úspěchu jejích rodičů.
North West
North West je dcerou Kim Kardashian a Kanyeho Westa, kteří patří mezi nejvlivnější osobnosti moderní popkultury. Její bohatství vychází z kombinace úspěšných podnikatelských aktivit její matky a kreativního impéria jejího otce. Kim Kardashian vybudovala značky v oblasti kosmetiky, módy i médií, zatímco Kanye West vytvořil globálně úspěšnou módní značku Yeezy.
North vyrůstá v prostředí, kde se propojuje umění, podnikání a mediální vliv. Už nyní se objevuje na veřejnosti a naznačuje vlastní kreativní ambice, například v oblasti módy nebo hudby. Její rodiče jí poskytují nejen finanční zázemí, ale také přístup k nejlepším kontaktům a příležitostem v oboru. Díky tomu má potenciál stát se významnou osobností nové generace, která bude ovlivňovat trendy i veřejné mínění.
Tyto děti jsou důkazem toho, že bohatství může mít mnoho podob – od historického a institucionálního až po moderní digitální a mediální. Přestože se narodily do privilegovaného prostředí, jejich budoucnost bude záviset i na tom, jak s těmito možnostmi naloží. Jedno je ale jisté: jejich jména budou i nadále přitahovat pozornost a hrát důležitou roli ve světě byznysu, kultury i společnosti.