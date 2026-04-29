Narodila se bez rukou i nohou. Dnes dobývá internet a její život bere dech
29. 4. 2026 – 9:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Narodila se bez rukou i nohou, prošla náročnou osobní proměnou a dnes ji sledují miliony lidí. Příběh Briel Adams-Wheatley ukazuje, že odvaha být sama sebou může změnit život — i pohled celého světa.
Život bez rukou a nohou zní jako něco, co si většina lidí nedokáže ani představit. Pro Briel Adams-Wheatley je to ale každodenní realita — a zároveň důkaz, že limity často existují spíš v hlavě než ve skutečnosti. Narodila se v São Paulu v Brazílii se vzácným onemocněním Hanhartův syndrom, které patří mezi vrozené vývojové vady. Tento syndrom způsobuje, že se končetiny nevyvinou správně nebo vůbec, a někdy může ovlivnit i další části těla. V jejím případě to znamenalo, že přišla na svět bez rukou i nohou.
Krátce po narození byla adoptována rodinou z Utahu ve Spojených státech. V Kaysville vyrůstala jako jedno ze čtrnácti dětí v prostředí Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Její dětství bylo formované důrazem na samostatnost. Adoptivní matka ji vedla k tomu, aby se naučila zvládat běžné věci sama, i když to často nebylo pohodlné ani snadné. Pokusy s pomůckami nebo možností protéz nakonec ustoupily realitě — její tělo na ně nebylo přizpůsobené. Právě to ji ale donutilo vytvořit si vlastní způsoby fungování.
Z outsidera hvězdou sociálních sítí
Ve školních letech se potýkala s izolací. Spolužáci ji vnímali především skrze její postižení a dlouho stála stranou. Zlom přišel s odvahou vystoupit v talentové soutěži. Přestože první pokus nebyl ideální, zkušenost ji posunula a změnila pohled okolí. Na střední škole už byla součástí tanečního týmu a začala tvořit vlastní choreografie.
Právě tehdy objevila i svět líčení. Z původně praktické potřeby se stala vášeň a způsob sebevyjádření. Naučila se pracovat s kosmetikou po svém, přizpůsobila si techniky i pomůcky a postupně si vytvořila vlastní styl. Tento koníček se později stal základem její kariéry.
Během pandemie, kdy jí zrušili plánované motivační vystupování, začala natáčet videa. Zpočátku šlo jen o jednoduchý obsah, ale reakce lidí byly překvapivě silné. Když se začaly množit otázky, proč nepoužívá ruce, rozhodla se být otevřená a ukázat pravdu. Tímto krokem si získala obrovskou pozornost a postupně vybudovala publikum o milionech sledujících.
Láska, tranzice a hledání vlastní identity
Do jejího života vstoupil i partner, kterého poznala prostřednictvím seznamovací aplikace. Jejich vztah se rychle prohloubil a stal se důležitým pilířem jejího života. Právě v tomto období se začala naplno zabývat otázkou vlastní identity.
Už dříve cítila, že její vnitřní prožívání neodpovídá tomu, jak byla vnímána okolím. Dlouho si ale nebyla jistá, co s tím dělat. Tyto pocity v sobě zvažovala a částečně potlačovala, než o nich začala mluvit otevřeně — nejprve se svým partnerem. Sdílela s ním, že zvažuje tranzici, tedy proces, při kterém člověk začne žít v souladu se svou genderovou identitou. To může zahrnovat změnu jména, vystupování, vzhledu i další kroky podle individuální situace.
Po svatbě se rozhodla udělat další krok a postupně začala s tranzicí. Nešlo o náhlou změnu, ale o proces, který probíhal v čase. Zahrnoval jak osobní rozhodnutí, tak veřejné vystoupení. Když o své identitě promluvila i na sociálních sítích, znamenalo to pro ni obrovskou úlevu. Měla pocit, že konečně může být sama sebou bez skrývání.
Její manžel si během tohoto období procházel vlastní adaptací. Musel si zvykat na změnu jména, zájmen i celkové proměny, ale postupně pochopil, že podstata člověka, do kterého se zamiloval, zůstává stejná. Právě jeho podpora byla pro Briel klíčová. Sociální sítě jí mezitím přinesly nejen popularitu, ale i komunitu. Setkání s dalšími lidmi s podobnou zkušeností, například na významné módní akci v New Yorku, jí pomohlo uvědomit si, že na své životní výzvy není sama.
Dnes využívá svou platformu k tomu, aby bořila předsudky o lidech se zdravotním postižením i o genderové identitě. Ukazuje, že schopnosti člověka neurčuje jeho vzhled ani očekávání okolí. Přestože si prošla těžkými momenty a kritikou, naučila se chránit svou psychiku a soustředit se na to, co chce dokázat.
Do budoucna má jasné cíle — chce se stát tváří kosmetické značky, napsat knihu a dál rozvíjet svou tvorbu. Její příběh je důkazem, že i přes náročný začátek může člověk najít vlastní cestu a inspirovat ostatní.