Nalijte tuhle tekutinu z lékarničky do pračky: Skvrny z oblečení zmizí, jako by byly vyprané ručně
3. 8. 2026 – 21:36 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zašedlé povlečení, žluté límečky a skvrny, které přežily několik pracích cyklů, obvykle znamenají jediné: další dávku drahého odstraňovače skvrn. Pomoc se ale možná ukrývá v obyčejné hnědé lahvičce z lékárny.
Tříprocentní peroxid vodíku dokáže bílé prádlo projasnit a poradit si s některými odolnými nečistotami. Musí se však používat opatrně. Jedna oblíbená internetová rada by totiž mohla místo prádla potrápit samotnou pračku.
Nenápadná lahvička umí víc, než čekáte
Peroxid vodíku působí jako oxidační činidlo. Pomáhá rozkládat barevné složky některých skvrn a po reakci se rozpadá především na vodu a kyslík. Na podobném principu fungují také bezchlorová bělidla označovaná jako aktivní kyslík nebo color-safe bleach.
Nejde však o kouzelnou tekutinu, která zachrání každý materiál. Nejlépe se hodí na bílé bavlněné prádlo, ručníky, utěrky a ložní povlečení. Opatrnost je nutná u barevného a tmavého oblečení, protože nestálé barvy může zesvětlit.
Jak ho přidat do praní
Nejdříve zkontrolujte symboly na štítku oblečení a návod k pračce. Pokud výrobce použití bezchlorového bělidla dovoluje, můžete do příslušné přihrádky přidat menší množství tříprocentního peroxidu, například přibližně 50 mililitrů, a použít běžný prací prostředek v doporučené dávce.
Peroxid nelijte koncentrovaně přímo na suché prádlo v bubnu. Na barevné látce by mohl zanechat světlejší mapu. U praček, které nemají přihrádku určenou pro bělicí prostředek, je bezpečnější sáhnout po hotovém prostředku s aktivním kyslíkem a řídit se jeho návodem.
Teplotu praní vždy vybírejte podle štítku oděvu. Tvrzení, že bílé prádlo musí být automaticky vypráno na 60 stupňů a barevné na 40, neplatí univerzálně. Některé materiály by takovou teplotu nemusely zvládnout.
Skvrny od jídla potřebují dvojí zásah
Mastná skvrna od omáčky není pouze barevný flek. Obsahuje tuk i pigment, a proto na ni jeden prostředek nemusí stačit. Prostředek na nádobí pomáhá uvolnit mastnou část, zatímco peroxid může působit na zabarvení.
Tuto kombinaci však používejte pouze jako lokální předúpravu. Ekologická organizace EWG doporučuje malé množství prostředku na nádobí smíchat s peroxidem, nanést na skvrnu a pod látku vložit savý ručník.
Nejprve směs vyzkoušejte na vnitřním švu. Potom ji jemně zapracujte do skvrny, nechte krátce působit, důkladně opláchněte a teprve následně vložte oděv do pračky.
Saponát do přihrádky nepatří
Původní internetový trik doporučuje nalít směs peroxidu a prostředku na nádobí přímo do pračky. To ale není dobrý nápad. Saponát je navržený tak, aby výrazně pěnil, zatímco automatické pračky vyžadují nízkopěnivý prací prostředek.
Nadměrné množství pěny může prodloužit cyklus, zhoršit máchání a zatížit čerpadlo i odtokový systém. Výrobce spotřebičů proto doporučuje používat výhradně vhodný prací prostředek a nepřekračovat stanovené množství. Další výrobci upozorňují, že přebytek pěny může narušit běžné fungování pračky.
Kapka saponátu tedy může pomoci na konkrétní mastnou skvrnu, ale po předčištění je nutné látku opláchnout. Celou odměrku do zásobníku rozhodně nenalévejte.
Na těchto látkách trik raději nezkoušejte
Peroxid nepoužívejte bez ověření na vlnu, hedvábí, kůži ani na oblečení označené pouze pro chemické čištění. Pozor si dejte také na elastan, výrazné potisky, výšivky a tmavé nebo sytě barevné látky.
Barevnou stálost ověříte jednoduše. Kápněte malé množství přípravku na skryté místo, například na vnitřní lem, několik minut počkejte, opláchněte a nechte uschnout. Pokud se odstín nezmění, je riziko poškození menší. Podobný test doporučuje také Clorox u prostředků založených na peroxidu vodíku.
Tuhle kombinaci nikdy nevytvářejte
Peroxid nikdy nemíchejte s chlorovým bělidlem ani s dalšími čisticími přípravky. Domácí chemické experimenty mohou vytvářet dráždivé nebo nebezpečné výpary. Používejte vždy pouze jeden přípravek, místnost větrejte a lahvičku uchovávejte v původním tmavém obalu mimo dosah dětí.
Po skončení praní prádlo ihned vyjměte a nechte uschnout. Mokré oblečení ponechané přes noc v zavřeném bubnu může rychle získat zatuchlý zápach, který nezachrání ani sebelepší prací trik.
Peroxid tedy skutečně může být levným pomocníkem při praní, ale nejlépe funguje bez improvizace: samostatně, v nízké tříprocentní koncentraci, po testu stálosti barvy a pouze tehdy, když jeho použití dovoluje štítek prádla i návod k pračce.