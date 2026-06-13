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Nalijte na plevel tyto 3 běžné suroviny z kuchyně. Do druhého dne může být po něm, odborníci ale varují před jednou chybou

13. 6. 2026 – 13:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nalijte na plevel tyto 3 běžné suroviny z kuchyně. Do druhého dne může být po něm, odborníci ale varují před jednou chybou
zdroj: ChatGPT
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Plevel mezi dlaždicemi, podél obrubníků nebo na příjezdové cestě dokáže potrápit nejednoho zahrádkáře. Mnoho lidí proto hledá způsob, jak se ho zbavit bez použití chemických přípravků. Na internetu se v posledních letech šíří jednoduchý recept, který využívá pouze ocet, sůl a prostředek na mytí nádobí. Zastánci tvrdí, že první výsledky jsou vidět už během několika hodin.

Odborníci ale upozorňují, že i když tento domácí postřik skutečně může některé plevele poškodit, není vhodný pro každou situaci.

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Jak funguje domácí postřik z octa, soli a saponátu

Hlavní účinnou složkou je kyselina octová obsažená v octu. Ta po kontaktu s listy narušuje rostlinné buňky a způsobuje jejich rychlé vysychání. Prostředek na nádobí funguje jako smáčedlo, díky kterému se tekutina lépe udrží na povrchu listů a nestéká okamžitě na zem.

Sůl účinek ještě zesiluje, protože rostlinám odebírá vodu. Právě zde však vzniká problém. Zatímco plevel poškodí, může zároveň zůstat v půdě a dlouhodobě zhoršit její kvalitu.

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Recept, který koluje po internetu

Nejčastěji doporučovaná směs obsahuje:

  • 1 litr bílého nebo kvasného octa
  • 3 lžíce kuchyňské soli
  • 2 až 3 lžíce prostředku na mytí nádobí

Sůl se nejprve rozpustí v octu, následně se přidá saponát a směs se přelije do rozprašovače. Aplikace se doporučuje přímo na listy plevele během suchého a slunečného dne.

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Nejlépe funguje na mladé plevele

Podle zahradnických odborníků je ocet nejúčinnější proti mladým rostlinám s mělkými kořeny. U pampelišek, pýru nebo jiných vytrvalých plevelů často zničí pouze nadzemní část, zatímco kořen přežije a rostlina znovu obrazí.

Právě proto bývá nutné postřik několikrát opakovat nebo plevel následně mechanicky odstranit.

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Pozor na záhony a trávník

Domácí herbicid nerozlišuje mezi plevelem a okrasnou rostlinou. Pokud se dostane na růže, trvalky nebo trávník, může je poškodit stejně jako nežádoucí rostliny. Odborníci proto doporučují používat ho pouze na cestičkách, mezi dlaždicemi nebo na místech, kde nic pěstovat neplánujete.

Zejména sůl může v půdě přetrvávat dlouhou dobu a zabránit růstu dalších rostlin.

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Není to zázrak, ale v některých případech pomůže

Domácí směs z octa, soli a saponátu patří mezi nejznámější přírodní způsoby boje s plevelem. Funguje především na mladé rostliny a v místech, kde nevadí případné poškození okolní vegetace. Pokud však bojujete s hluboce zakořeněným plevelem nebo chcete chránit kvalitu půdy, odborníci stále doporučují kombinaci mechanického odstraňování, mulčováníple a dalších šetrnějších metod.

Tagy:
trávník zničit plevel záhon postřik
Zdroje:
thespruce.com, extension.umd.edu, moralfibres.co.uk
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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