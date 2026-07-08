Nalijte jednu lžíci do konve a okurky budou šťavnaté a lahodné. Zahradníci na tento trik nedají dopustit
8. 7. 2026 – 20:36 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Léto je pro okurky rozhodujícím obdobím. Právě teď rostliny potřebují nejvíce energie na tvorbu květů a plodů. Pokud začínají žloutnout listy, růst se zpomalí nebo úroda zaostává, může být na vině nedostatek živin.
Zkušení zahrádkáři proto v této fázi sahají po jednoduchém hnojivu, které pomůže nastartovat další růst.
O úrodě rozhoduje správné načasování
Mnoho pěstitelů si myslí, že okurkám stačí pravidelná zálivka. V období kvetení a nasazování plodů ale rostliny spotřebovávají velké množství živin. Pokud je nedostanou včas, začnou tvořit méně květů, plody zůstávají drobné a listy ztrácejí sytě zelenou barvu.
Právě proto doporučují odborníci přihnojovat ve chvíli, kdy okurky intenzivně rostou a začínají plodit.
Jedna lžíce do konve může udělat velký rozdíl
Na začátku vegetace nebo při známkách nedostatku dusíku využívají zahrádkáři často močovinu, která patří mezi nejznámější dusíkatá hnojiva. Obvykle stačí jedna polévková lžíce rozpuštěná v deseti litrech vody. Takový roztok podpoří tvorbu chlorofylu, růst listů i celkovou vitalitu rostlin.
Jakmile však okurky začnou bohatě kvést a nasazovat plody, je vhodné přejít na hnojiva s vyšším obsahem draslíku, který podporuje kvalitu a velikost sklizně.
Žluté listy jsou varováním
Jedním z prvních příznaků nedostatku dusíku bývají světle zelené až žluté listy a pomalejší růst celé rostliny. Pokud je naopak listů dostatek, ale okurky málo plodí, bývá problém právě v nedostatku draslíku nebo fosforu.
Hnojit se doporučuje přibližně jednou za deset až čtrnáct dní podle stavu rostlin a kvality půdy.
Nezapomeňte na správnou zálivku
Při hnojení dělá řada pěstitelů stejnou chybu. Hnojivo aplikují do úplně suché půdy. Mnohem lepší je rostliny nejprve zalít čistou vodou a teprve poté přidat živný roztok. Kořeny tak nejsou vystaveny příliš vysoké koncentraci živin a dokážou je lépe přijmout.
Okurkám prospívá také pravidelné mulčování, které pomáhá udržet vláhu v půdě a omezuje přehřívání kořenů během horkých letních dnů.
Proti padlí pomůže jednoduchý domácí trik
Vlhké počasí často nahrává rozvoji padlí. Někteří zahrádkáři proto používají preventivní postřik z jedlé sody nebo hořčičného prášku rozpuštěného ve vodě. Nejde o náhradu fungicidů, ale při preventivním použití může pomoci vytvořit méně příznivé podmínky pro rozvoj této houbové choroby.
Pravidelná zálivka, správně zvolené hnojivo a včasná péče patří mezi nejdůležitější kroky, které rozhodují o tom, zda budete v létě sklízet jen několik okurek, nebo plné košíky šťavnatých plodů.