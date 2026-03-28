Nákupní šílenství: Penny drtí ceny a láká na máslo za 21,90

Levné základní potraviny táhnou davy
Největší pozornost poutá máslo, které Penny nabízí za 21,90 Kč, což je sleva přes 50 %. Podobně výrazná je i cena eidamu plátků 30 % za 9,90 Kč nebo salátové okurky, které stojí také 9,90 Kč. To jsou položky, které běžně tvoří základ každého nákupu, a právě tady Penny boduje.
Velký zájem budí i polotučné mléko za 21,90 Kč. V kombinaci s dalšími položkami se tak dá běžný rodinný nákup výrazně zlevnit. Nechybí ani sladkosti – například Toffifee vyjde na 29,90 Kč a oplatky Mignonky nebo podobné cukrovinky se drží kolem stejné cenové hladiny.
Z ovoce a zeleniny zaujmou mandarinky za 26,90 Kč, rajčata za 11,90 Kč za 100 g nebo avokádo za 39,90 Kč za balení. Levné jsou i citrony za 29,90 Kč nebo kiwi kolem 9,90 Kč.
Maso i hotové výrobky za ceny, které překvapí
Velikonoce bez masa si málokdo dovede představit, a Penny to dobře ví. Kuřecí celé za 59,90 Kč patří k největším tahákům letáku. Vepřová kýta bez kosti vyjde na 79,90 Kč za kilogram a mleté maso začíná na 69,90 Kč.
Zpracované výrobky nejsou pozadu – šunka se prodává za 29,90 Kč, salámy kolem 119 Kč a klobásy za 124 Kč. Kdo plánuje větší nákup, může ušetřit i na balených nápojích. Coca-Cola ve více balení vyjde na 99,90 Kč.
Nechybí ani trvanlivější potraviny jako pistácie za 69,90 Kč nebo džusy za 39,90 Kč. Káva Dallmayr pak stojí 349,90 Kč za kilogram.
Velikonoční sladkosti a pečivo za pár korun
Velikonoční nabídka je plná tradičních dobrot. Mazanec vyjde na 9,90 Kč, což je jedna z nejnižších cen na trhu. Další sladké pečivo jako bochánky nebo mini dezerty se pohybují kolem 39,90 Kč.
Zajímavostí jsou i tematické produkty – beránek stojí 89,90 Kč a různé cukrovinky či dekorace začínají na 12,90 Kč. Penny tak cílí nejen na úsporu, ale i na atmosféru svátků.
Celkově leták ukazuje jasnou strategii: nízké ceny u základních potravin doplněné o atraktivní sezónní nabídku. Výsledkem je kombinace, která zákazníky nutí nakupovat víc, než původně plánovali.