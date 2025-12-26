Nadšení, nebo tragédie? Nová štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku: Bouře kritiky, ale také obrovská sledovanost
26. 12. 2025 – 13:20 | Magazín | Jana Strážníková
Názory na novou pohádku České televize se, vypadá to, různí. Sledovanost ale měla obrovskou.
Nová pohádka, na kterou vsadila při letošním Štědrém večeru Česká televize, se opět nepovedla. A nebo byla naopak v pořádku a kritiku schytává pouze od hlasité menšiny?
Pokud bychom se měli řídit pouze podle reakcí, které jsou k nalezení na různých internetových fórech a komentářových sekcích, byla by situace celkem jasná: Záhada strašidelného zámku s Oskarem Hesem a Sofií Annou Švehlíkovou byla hotové utrpení a nikdo ji nebyl s to dokoukat do konce.
Jenže on byl. A v ostrém kontrastu s kritickými komentáři takových lidí vůbec nebylo málo: Měla totiž téměř 60% sledovanost, dívala se na ní tedy víc než polovina lidí, kteří měli v tu chvíli zapnutou televizi, informuje Blesk. A to jsou čísla, o kterých si může drtivá většina pořadů jenom nechat zdát.
V absolutních číslech je údaj možná ještě o něco impozantnější: Novou pohádku vidělo 2,3 milionu lidí. O útok na filmové ceny nicméně nakonec nejspíš opravdu nepůjde: Na ČSFD si od lidí nová pohádka prozatím odnesla hodnocení 37 %.
Což je, pravda, pořád asi tak třikrát víc než nejlepší film Evy Toulové, ale i tak to není žádná sláva.
Lidem vadí především zjednodušený a přesto místy nelogický scénář, toporné dialogy a nepřesvědčivé herecké výkony. Pochvalu lze naopak zaznamenat směrem k princezně, kterou se podle jedné recenze podařilo napsat jako silnou postavu, aniž by kvůli tomu musel být princ degradován v neschopného mamlase.
Tak či tak, pozice starých vánočních klasik zůstává neohrožena.