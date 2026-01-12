Naděje zhasla. Yeni z Love Islandu přišla o vytoužené miminko, chlapeček se nedožil ani dvou týdnů
Populární influencerka zažívá nejhorší možné chvíle, přišla o předčasně porozeného potomka.
Některé zprávy opravdu nejdou dobře přes prsty a člověk by byl daleko raději, kdyby je vůbec psát nemusel. Jednu takovou máme právě před sebou: Oblíbená influencerka Yenifer Cao, kterou si pamatujeme především díky účasti v reality show Love Island, zažívá nejspíš nejhorší bolest, která v životě vůbec existuje.
Krátce po předčasném porodu přišla o dítě. Syn přišel na svět dřív než měl císařským řezem a byť několik dní bojoval a s ním i všichni lékaři, nakonec přišla nejsmutnější zpráva.
„Nevím, jestli jde dál normálně žít a dýchat a vnímat všechno tak, jak bylo… Přišli jsme o našeho malého chlapečka, který bojoval až do poslední chvíle,“ napsala influencerka na Instagramu.
„26. 12. 2025 jsem odjela na pohotovost, kde si mě nechali a oznámili mi, že se otevírám a pravděpodobně budu rodit. Díky bohu jsem ještě nerodila a odvezli mě na rizikové oddělení. To byl paprsek mé naděje,“ vyprávěla.
„Ve chvíli, kdy jsem ho spatřila…láska na první pohled. 19 hadiček měl na sobě. Už měl vlásky a nosánek po mně. Už měl rysy, které mi připomínaly známou tvář, kterou vídám doma každou noc před spaním a po probuzení,“ pokračovala.
Pak se dozvěděla, že malý bude potřebovat operaci: „A to se mi svět zhroutil už podruhé. Tak malé tělíčko a tak velké věci musí překonat. I přes to tam byla naděje…“
Naděje ale bohužel nevydržela: „Po deseti dnech nám doktoři oznámili to nejhorší,“ dodala Yeni s prosbou o klid a soukromí, aby měla čas se dát alespoň trochu do kupy.
„Jestli to tedy ještě půjde,“ zakončila pochmurně.