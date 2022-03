Nad Lvovem na západě Ukrajiny zněly výbuchy, nad městem se vznášel kouř

Útok několika raketami měl zasáhnout opravárenský závod letecké techniky, který se nachází nedaleko samotného letiště. Uvedl to na sociálních sítích starosta města Andrij Sadovij.

„Práce v závodě byly zastaveny, takže nejsou žádné oběti,“ píše Sadovij. V místě už začali zasahovat záchranáři.

Podle BBC byl ve směru letiště, které je asi šest kilometrů od centra města, vidět po explozích velký oblak kouře. Dým ukazují i záběry, jenž na sociálních sítích uveřejnili místní obyvatelé. Ty starosta ale vyzval, aby pokud možno fotografie z místa ruského úderu nezveřejňovali.

Západ Ukrajiny byl ruské agrese, která se soustředí na sever, východ a jih země, doposud povětšinou ušetřen. Minulou neděli tu ale zemřelo při ruském útoku na vojenskou základnu u polských hranic nejméně 35 lidí.

The air raid siren went off at 06:08 in Lviv and from our hotel we can see thick smoke in the distance. pic.twitter.com/ELyYjXos4V