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Nad Českem hrozí nebezpečné bouřky. Meteorologové varují před supercelami, kroupami i ničivým větrem

15. 7. 2026 – 11:14 | Zpravodajství | Boris Staněk

Nad Českem hrozí nebezpečné bouřky. Meteorologové varují před supercelami, kroupami i ničivým větrem
zdroj: Freepik
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Po několika dnech tropických teplot čeká Česko výrazná změna počasí. Meteorologové upozorňují, že během odpoledne a večera mohou vznikat velmi silné bouřky, které místy přinesou velké kroupy, přívalové deště i nárazy větru přesahující rychlost orkánu.

Největší obavy budí možnost vzniku takzvaných supercel – nejsilnějšího typu bouřek, které dokážou během krátké chvíle napáchat rozsáhlé škody.

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Největší riziko představují supercely

Podle meteorologů budou mít dnešní bouřky dostatek energie i vhodné podmínky pro vznik izolovaných supercelárních bouří. Ty se od běžných bouřek liší rotujícím vzestupným proudem, díky kterému mohou přetrvávat několik hodin a produkovat extrémní projevy počasí.

Právě supercely bývají spojovány s velkými kroupami, přívalovými srážkami, velmi silným větrem a v ojedinělých případech i vznikem tornáda. Český hydrometeorologický ústav proto vyzývá obyvatele, aby sledovali aktuální vývoj počasí a výstrahy.

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Nebezpečné mohou být i downbursty

Meteorologové upozorňují také na riziko takzvaných downburstů. Jde o prudké sestupné proudy studeného vzduchu, které po dopadu na zem vytvářejí ničivé nárazy větru. Ty mohou během několika minut lámat stromy, poškozovat střechy domů nebo převracet lehčí vozidla.

Na rozdíl od tornáda se vítr při downburstu šíří od místa dopadu do všech směrů, jeho síla ale může být srovnatelná s orkánem.

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Stan ani přístřešek vás neochrání

Odborníci varují zejména lidi trávící dovolenou v kempech nebo pod stanem. Právě lehké přístřešky patří během silných bouřek mezi nejnebezpečnější místa.

Meteoroložka doporučuje mít vždy připravený náhradní plán a v případě vydané výstrahy vyhledat pevnou budovu nebo automobil. Pobyt pod stromy, v otevřené krajině nebo u vodních ploch může být během bouřky velmi rizikový.

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Bouřky mohou způsobit i lokální povodně

Kromě větru hrozí také přívalové srážky. V některých výstupech ČHMÚ se objevují také nárazy větru až kolem 90 km/h a kroupy kolem dvou centimetrů. Během krátké doby může na některých místech spadnout několik desítek milimetrů vody, což zvyšuje riziko zatopených silnic, podjezdů i menších toků.

Řidiči by proto měli počítat s výrazně zhoršenou viditelností a možností aquaplaningu. V případě silné bouřky odborníci doporučují zastavit na bezpečném místě a vyčkat, až se situace uklidní.

Meteorologové zároveň upozorňují, že přesná místa, kde se nejsilnější bouřky vytvoří, nelze několik hodin dopředu určit. Situace se bude během dne dále zpřesňovat podle aktuálního vývoje atmosféry.

Tagy:
počasí bouřky srazky meteorologové supercely
Zdroje:
aktualne.cz, CHMI, pressly.cz, intranet.chmi.cz

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