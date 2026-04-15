Nabitý telefon vždycky při ruce. Action nabízí značkové řešení za 199 korun
15. 4. 2026 – 11:18 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec umí čas od času překvapit i velice zajímavou nabídkou značkového zboží.
V regálech populárního diskontního řetězce Action jsme si zpravidla navykli hledat cenově přístupné alternativy značkovým produktům. Občas se musíme spokojit s horšími materiály či přeci jen menší životností, ale násobně nižší ceny jsou zkrátka obrovské lákadlo.
Jenže to není pravidlo. Action občas umí přijít i s velmi zajímavou cenovkou na značkovém zboží. Když se navíc jedná o záležitost, kterou dneska potřebuje prakticky každý, už taková nabídka zkrátka stojí za pozornost.
Powerbanka Philips je totiž momentálně v akci za 199 korun. A zvedněte ruku, komu se nikdy nevybil telefon a nepotřeboval si ho dobít, jenže zrovna jak na potvoru nebylo kde.
Velká spousta Čechů navíc používá navigaci na telefonu třeba i při řízení, a to je pak powerbanka prakticky povinnou výbavou auta, protože aby vám zahynula baterie někde uprostřed cesty a zbytek jste museli jet naslepo, to opravdu nechcete.
Ne, powerbanka jako taková je věc, kterou dnes využijeme opravdu prakticky všichni. A konkrétně ta z Actionu rozhodně nevypadá zle: Nabízí standardní vysokou kapacitu 10 000 mAh, je vybavená 2x USB-A a jedním USB-C portem a především disponuje 20W rychlonabíjením, takže na použitelná procenta baterie nebudete muset čekat jak na otevření tunelu Blanka.
Cena navíc vážně není zlá: Stačí rychlý pohled k jistému mimozemšťanovi a zjistíte, že srovnatelné modely prestižních značek umí běžně stát klidně víc než dvakrát tolik a občas ještě víc.