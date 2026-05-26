Nabíječkám odzvonilo. Action prodává powerbanku, která se umí dobít sama
26. 5. 2026 – 9:30 | Magazín | BS
Action vytasil řešení, díky kterému už vlastně nikdy nebudete muset zapojit nabíječku do zásuvky.
Však si to představte: Vyrazíte na víkendový přechod hor, jedete s přáteli třeba na fesťák nebo trávíte dny na chatě, kde zrovna vypadl proud. Přesně v tu chvíli, kdy si potřebujete najít cestu v mapě nebo vyfotit krásný západ slunce, váš telefon ohlásí tu nejděsivější možnou zprávu.
Pět procent baterie.
Zásuvka je v nedohlednu a běžná powerbanka už leží vybitá na dně batohu. Záchrana? Action!
Energie ze slunce
Hlavním tahákem solární powerbanky Re-load, která se aktuálně objevila v regálech, je její schopnost dobíjet se bez přístupu k elektrické síti. Řešení je prosté ve své genialitě, powerbanka je totiž vybavená sadou solárních panelů.
Představte si: Ráno vyrazíte na túru a powerbanku si jednoduše pomocí karabiny připnete zvenku na batoh. Zatímco vy šlapete kilometry přírodou, přístroj do sebe po celou dobu tiše vstřebává sluneční paprsky a pomalu se dobíjí.
Jakmile si večer u ohně potřebujete nabít telefon nebo kempingovou svítilnu, máte energii hned po ruce. Pro někoho, kdo rád tráví čas mimo civilizaci, ale zároveň by rád měl možnost si zavolat, když potřebuje, jde o ideálního technologického společníka.
Slušná kapacita i rychlost
Kromě solárního panelu se powerbanka Re-load může pochlubit i parametry, za které by se nemusela stydět ani mnohem dražší konkurence. Kapacita 20 000 mAh je vysoce nadstandardní – v praxi to znamená, že z ní běžný chytrý telefon nabijete z nuly na sto procent klidně třikrát nebo čtyřikrát.
Nezklame ani rychlost. S výkonem 20 W přes moderní USB-C port (k dispozici je i klasické USB-A) nebudete na nabití mobilu čekat půl dne. Telefon získá slušnou porci šťávy už během několika desítek minut.
Kde jsou háčky?
Jasně, že nemůžete čekat úplně zázračné perpetuum mobile. Fyziku nepřemluvíte: Solární panel má zkrátka relativně malou plochu a nabíjení sluneční energií tak opravdu není žádný sprint.
Jak upozorňují technologičtí nadšenci a youtubeři v nezávislých videorecenzích (např. od tvůrce Mister Gadget), pokud přístroj úplně vybijete, nabít ho do plného stavu jen a pouze ze slunce by trvalo velmi dlouho, možná i celé dny.
Solární funkci je proto nutné brát spíše jako nouzovku či jako příjemné prodloužení výdrže, nikoliv jako jediný způsob nabíjení.
Cena, která boří trh
Všechna případná negativa ale dokonale přebíjí pohled na cenovku. Action tento kousek prodává za velmi přátelských 363 Kč.
Pořídit za tři a půl stovky poctivých 20 000 mAh, rychlonabíjení 20 W a funkční solární panel je nabídka, která se odmítá jen těžko. Běžné značkové outdoorové powerbanky s podobnými parametry se v e-shopech prodávají za trojnásobné až pětinásobné částky.